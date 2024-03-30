В России создали систему «Лодырь» для защиты операторов дронов

По словам разработчика, новая система - это ложный оператор дрона. Он создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника. Система включает фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы выключить «Лодырь» при необходимости.

Дмитрий Кузякин указал, что современные средства радиоразведки достаточно быстро определяют точку старта FPV-дрона, а новая система поможет запутать противника.

«Если вы запускаете только свой FPV-дрон, то это похоже на то, как если бы в темной комнате включилась бы одинокая яркая лампа, ее очень легко разбить, а вот если включить сразу несколько десятков лампочек такой же мощности, то нужную цель определить становится гораздо сложнее», - пояснил разработчик.

Пока что новую систему поставляют в отдельные подразделения, которые проявили к ним интерес.

Ранее стало известно, что в России разработали FPV-дрон «Джокер-10» , который можно включать и выключать на расстоянии. Эта функция также помогает защитить операторов.