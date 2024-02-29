29 февраля 2024, 03:43

В России создадут военный вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования рек

РИА «Новости»
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В России появится вездеход-амфибия «Тритон» для форсирования водных преград в зоне специальной военное операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании «Арго» Константина Багдасарова.

«Этот вездеход-амфибия имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере, одно из самых перспективных направлений применения „Тритона“ сегодня - форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО», - рассказал Багдасаров.

По его словам, «Тритон» облегчит российским военным форсирование водных преград в рамках наступательных действий в зоне СВО.

Сейчас производитель проводит сборку первого опытного образца «Тритона». Испытания машины начнутся в мае–июле 2024 года. К августу производитель представит готовую машину на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. В будущем компания хочет выйти на производство 500 «Тритонов» в год.

Ранее стало известно, что Якутия направила в зону проведения СВО два снегоболотохода «Бэргэн».

Якутия Военные Россия Машины
28 февраля 2024, 19:56
Появилось первое изображение новейшей РСЗО «Возрождение»
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Установка, которая может оказаться новейшей бикалиберной реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Возрождение», промелькнула в ролике Минобороны России. Запись опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Видео записали во время проверки выполнения министром обороны России Сергеем Шойгу, гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.

На кадрах можно увидеть машину на колесном шасси с направляющими для ракет двух калибров. Судя по конструкции артиллерийской части, в ней предусмотрели пакетную перезарядку РСЗО. Предположительно, эта установка может быть первым изображением системы «Возрождение».

Впервые о разработке новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» в декабре прошлого года сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, серийное производство нового вооружения планировали запустить в первой половине 2024 года.

Гендиректор госкорпорации отметил, что бикалиберная машина сможет минировать территорию снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели реактивными 220-миллиметровыми снарядами.

Ракеты Россия Оружие Машины
28 февраля 2024, 06:18
Боевые возможности ЗРК «Тор» кратно увеличат
РИА «Новости»
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Российские инженеры начали глубокую модернизацию зенитного ракетного комплекса «Тор». Военные получат перспективное вооружение малой дальности, сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства „Тор“», - сказал он.

По словам Фанила Зиятдинова, производство зенитных ракетных комплексов наращивали постепенно. Если 10 лет лет назад «Купол» выпускал только монопродукт ЗРК «Тор-М2У», то теперь ЗРК «Тор-М2» в четырех вариантах боевой машины. Он заявил, что перспективный ЗРК малой дальности кратно увеличит эксплуатационные и боевые возможности.

Завод выполнил гособоронзаказ и развернул производство новых образцов. Фанил Зиятдинов привел в качестве примера мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» и бое­вую машину «Тайфун-ПВО».

ЗРК «Тор-М2» применили в зоне проведения спецоперации. Минобороны показало бой с участием расчета.

Оружие Армия Импортозамещение
26 февраля 2024, 16:25
Северный флот лишился статуса межвидового стратегического объединения
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Из указа президента следует, что пункты, которые наделяли Северный флот данным статусом, признаются утратившими силу.

Регионы Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся к Северному флоту, этим документом включили в Ленинградский военный округ. Речь идет о Коми, Архангельской и Мурманской областях и Ненецком автономном округе.

Владимир Путин Армия
26 февраля 2024, 15:58
Ленинградский и Московский военные округа появятся в России по указу Путина
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов. Документ разместили 26 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе Путина уточняются особенности военно-административного деления. Московский военный округ установят в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также города Москвы.

Ленинградской военный округ - в административных границах Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

О планах воссоздать Ленинградский военный округ президент сообщал в интервью журналисту Павлу Зарубину после вступления Финляндии в НАТО.

Путин указал на то, что раньше у России и Финляндии были «самые добрые и сердечные» отношения, а проблем не было.

«Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», - подчеркнул глава государства.

Военные Владимир Путин

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