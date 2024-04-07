В Госдуме рассказали, что делать при получении повестки в отпуске

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», - заявил он.

Ранее Картаполов заявил, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки - электронная и бумажная. Он подчеркнул, что ничего страшного в этом нет. В обоих извещениях будет одинаковая информация.

В понедельник, 1 апреля, стартовал весенний призыв в России , он продолжится до 15 июля. В армию призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Мужчины будут служить в течение 12 месяцев, в воинские части начнут направлять с 15 апреля.