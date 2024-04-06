06 апреля 2024, 02:26

В Госдуме объяснили, что делать если в весенний призыв придет две повестки

РИА «Новости»
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Сразу две повестки могут прийти в весенний призыв — бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

«Может прийти [электронная и бумажная повестка], ничего страшного в этом нет», - объяснил он.

По словам Картаполова, если возникнет такая ситуация, то в военкомат нужно идти по бумажной повестке. Оповещения полностью идентичны. Информацию из электронного послания продублируют в бумажном.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что срочников весеннего призыва, который начался 1 апреля, не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Он отметил, что призывники получат военно-учетные специальности, а когда срок военной службы истечет, то их своевременно уволят и отправят к месту жительства. Всего призыву подлежат 150 тысяч человек.

Сразу две повестки могут прийти в весенний призыв - бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

Военные
05 апреля 2024, 16:14
Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против украинских дронов
РИА «Новости»
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Отечественные танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против украинских БПЛА. Об этом сообщила газета «Уралвагонзавода».

Авторы публикации объяснили, что новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в плане технического оснащения боевых машин. Специалисты проводят установку комплекса средств снижения заметности.

«Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», - подчеркнули в статье.

«Уралвагонзавод» выполнил государственный оборонный заказ в полном объеме по итогам марта.

Накануне стало известно, что российские предприятия запустят серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань». Система увеличивает скорость работы звена РЭБ.

Ранее волонтеры разработали для бойцов новую систему подавления беспилотников. Новинка получила название «Орнитолог-1М ».

Беспилотники Машины Танки
05 апреля 2024, 10:51
Производство уничтожившего танк Abrams дрона «Пиранья» полностью локализовали
РИА «Новости»
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Симбирское конструкторское бюро локализовало производство дронов «Пиранья» в России и нарастило выпуск до 300 штук в день. Представитель предприятия сообщил об этом ТАСС.

«Мы уже давно прошли шаг переноса производства в Россию - мы имеем два филиала в Ульяновске, где каждый день осуществляются беспрерывные циклы производства. Производственная мощность от 300 штук в день», - сообщил он.

FPV-дрон «Пиранья-10», при помощи которого российские военные уничтожили первый танк Abrams в распоряжении Вооруженных сил Украины, отнесли к малой беспилотной авиации. Конструкторское бюро разработало 64 конфигурации этого БПЛА, в том числе с устройством сброса и тепловизором. Такие аппараты можно использовать как дроны-камикадзе с полетом в один конец, сбрасывать взрывчатку и возвращать на базу или наблюдать за противником.

Первый Abrams подбили в начале 2024 года на Авдеевском направлении. Беспилотник навели на корму башни танка.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
05 апреля 2024, 09:51
Российские военные получили очередную партию «убийц» американских БМП Bradley
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Российская армия получила партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3. Новинку показала пресс-служба «Курганмашзавода».

Предприятие вошло в состав холдинга «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» и выполнило гособоронзаказ на БМП-3. Очередную партию передали Минобороны России.

Разработчики поставили на боевую машину пехоты третьего поколения управляемое ракетное вооружение. Благодаря этому БМП-3 способна с расстояния нескольких километров уничтожить хорошо защищенную американскую боевую машину пехоты Bradley. Преимуществом российской техники перед западной стала возможность преодолевать водные преграды.

Опыт применения БМП-3 в зоне проведения спецоперации учли при модернизации БМП-3Ф. Эта модификация предназначена для морпехов. Ростех сообщил, что рекомендации военных используют при доработке бронетранспортера БТ-3Ф.

Ростех Оружие
04 апреля 2024, 13:29
Атомная подлодка Северного флота выполнила стрельбу ракетой «Калибр»
РИА «Новости»
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Многоцелевая атомная подлодка Северного флота «Казань» выполнила плановую стрельбу боевой крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели в Архангельской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу флота.

Упражнения по боевой подготовке прошли в Баренцевом море. Корабль проекта 885М «Ясень-М» выпустил ракету по полигону Чижа. Стрельбу удалось выполнить с заданной точностью и соблюдением всех технических и полетных параметров. Экипаж проявил «высокий профессионализм и морскую выучку», отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

В конце марта во время учений в Японском море экипаж подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота смог поразить цель крылатой ракетой комплекса «Калибр» с расстояния более тысячи километров. Учения прошли успешно, цель оказалась поражена в расчетное время.

Ракеты Стрельба Подлодки

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