Увеличить срок службы в армии предложили в Госдуме

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По словам депутата, первые полгода новобранцы должны проводить в учебных частях, остальные полтора года - в действующей армии. Это позволит получить в итоге мощную и хорошо обученную армию.

«Тогда наши войска будут действительно боеспособными», - заявил Соболев.

Парламентарий пояснил, что современная техника требует обучения, для солдат должны проводить комплексы тренировочных мероприятий. А командиры должны учиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействия между ними.

Депутат заключил, что поддерживает эту инициативу, но окончательное решение примет президент России. Соболев считает, что у инициативы не будет противников, так как это решение позволит защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада.

Ранее Минобороны РФ объяснило указ президента Владимира Путина об установлении штатной численности ВС России. Увеличение числа военных поэтапно реализуют за счет граждан, которые намерены добровольно подписать контракт.