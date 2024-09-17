Увеличение численности российской армии объяснили в Госдуме

«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. <…> Сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации», - пояснил депутат.

На данный момент штат ВС РФ укомплектован по нормам мирного времени, отметил Колесник. Увеличение численности необходимо для создания армии, исходя из опыта СВО.

Штатная численность Вооруженных сил РФ по новому указу составит 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих.