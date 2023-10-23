Украинцы по звуку выяснили, что ВС России применили новые дроны

23 октября 2023, 08:59
Unsplash
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Российские военные начали использовать большое количество новых недорогих дронов. Украинцы сравнили их звук с газонокосилкой, сообщило «Военное обозрение».

Беспилотниками нового типа атаковали военные объекты и инфраструктуру в Киевской, Одесской и Кировоградской областях. Украинцы написали в пабликах, что российские беспилотники стали издавать другой звук. Если раньше при приближении БПЛА слышали гул, похожий на работающий мотор мопеда, то теперь - газонокосилки.

Представитель Минобороны Украины подтвердил, что противник упростил и расширил производство дронов. По его информации, российские подразделения стали использовать большое количество простых дронов, сделанных из более дешевых китайских комплектующих.

Китай с сентября ввел двухлетние ограничения на экспорт в Россию гражданских дронов и комплектующих. Минпромторг заявил, что производители не жаловались на дефицит.

Беспилотники Оружие Украина
Подразделения с ударными мини-дронами могут появиться в ВС России
21 октября 2023, 16:55
РИА «Новости»
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В Вооруженных силах России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, сообщил источник РИА «Новости».

Ударные мини-беспилотники представляют собой гражданские квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат на противника. Такие БПЛА стали инновационным направлением боевой работы в зоне проведения спецоперации.

«На сегодняшний день подобные дроны являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения», - рассказал собеседник агентства.

В первую очередь мини-беспилотники используют для поражения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения бронетехники.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк ранее заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Дальность полета этих дронов увеличили до 70 километров.

Россия Армия
Новым командующим ВКС России стал генерал-полковник Афзалов — СМИ
20 октября 2023, 21:54
Пресс-служба Минобороны
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Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина стал генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Россия Армия
Россия опровергла закупки оружия в КНДР
20 октября 2023, 12:54
Пресс-служба Минобороны
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Россия не получала оружие от КНДР. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия1», что это слухи. Его процитировал МИД.

«Конечно, [слухи]. Если они так полагаются на спутниковые снимки, то есть масса ситуаций, когда эти снимки могли бы помочь нормализовать обстановку, в том числе в отношении удара по больнице в секторе Газа», - сказал министр.

Сергей Лавров не подтвердил заявление представителя Пентагона Джона Кирби о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР.

Сергей Лавров КНДР Оружие
Ростех запустит в серийное производство гаубицу «Коалиция-СВ»
20 октября 2023, 10:11
РИА «Новости»
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САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания. Ее в скором времени запустят в серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу значимой вехой в развитии отечественной артиллерии и сравнил новую САУ с боевым роботом.

«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», - указали в пресс-службе.

«Коалицию-СВ» разработали для ликвидации артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Кроме того, благодаря автоматизированным процессам подготовки выстрела, САУ сокращает время начала стрельбы. Оружие может уничтожать средства ПВО и ПРО, а также пункты управления и полевые фортификационные сооружения.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) поставил российской армии партию новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины имеют дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

Ростех Оружие Армия

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