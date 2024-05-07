07 мая 2024, 09:39

Учения ядерных сил России назвали вынужденной мерой

РИА «Новости»
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Предстоящие учения ядерных сил России стали вынужденной мерой в ответ на риторику западных стран. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Объявленные министерством обороны мероприятия появились не на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на агрессивную и наглую политику коллективного Запада, который создает неприемлемые угрозы безопасности для России», - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что США и союзники расширили поставки смертоносных вооружений на Украину, которые предназначены для ударов по российской территории и убийства людей.

«Мы не угрожаем никому. Но слетевшие с катушек стратеги в США и их сателлиты должны понимать, что Россия использует все средства для защиты территориальной целостности и суверенитета. У Запада не получится игры в одностороннюю эскалацию», - добавил Антонов.

Ранее Минобороны объявило о проведении учений по применения нестратегического ядерного оружия силами военно-морского флота и ракетными соединениями Южного военного округа.

Ядерное оружие США Россия
06 мая 2024, 14:21
Кремль связал ракетные учения с недавними заявлениями Макрона
РИА «Новости»
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Учения подразделений Южного военного округа и Военно-морского флота России проведут в ответ на провокационные заявления западных политиков о военной помощи Украине. С таким заявлением на брифинге 6 мая выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Проведение учений, по его словам, спровоцировало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе войск на Украину и аналогичные угрозы со стороны сената США.

Песков также упомянул позицию Великобритании , которая тоже может спровоцировать рост напряженности.

«Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», - сказал он.

Генштаб России начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В маневрах примут участие силы ВМФ России, ракетные соединения ЮВО и авиация.

Военные учения Дмитрий Песков Запад Армия Франция
24 апреля 2024, 09:11
Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным
РИА «Новости»
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Армия России обеспечена всем необходимым для достижения победы. Об этом РИА «Новости» сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вы просто посмотрите, как мобилизовался отечественный военно-промышленный комплекс. В итоге армию обеспечили всеми видами вооружений и другими необходимыми для победы вещами. Поставляют не только действующие вооружения, их и модернизируют», - отметила она.

Матвиенко добавила, что России было бы тяжело противостоять военной машине Запада без непосредственного участия в этом вопросе Верховного главнокомандующего.

«Противостояние еще раз показало, кто есть кто. Мало того, что на Западе опустошили свои запасы, так и не наладили работу ВПК для выпуска обещанных Украине вооружений», - добавила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что на Украине разворуют часть военной помощи , которую ей передадут США.

Военные Россия Валентина Матвиенко Армия
23 апреля 2024, 13:21
Леопард в стойле. Стала известна выгода от захвата немецкого танка
Global Look Press
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Российским инженерам может быть интересна связь на захваченном в зоне СВО немецком танке Leopard. Об этом «360» рассказал политолог Евгений Михайлов.

«Важна его начинка, например, средства связи. С этой точки зрения интересно. Мы взяли очередной трофей, который досконально изучим», - отметил он.

Михайлов добавил, что в плане боевых функций ничего сособенного Leopard из себя не представляет.

«Не вижу, чтобы эта техника с технической стороны представляла сильный интерес для российских военных, боевые качества наших танков лучше. Да, мы разберем его и посмотрим, но я сомневаюсь, что это первый такой танк, который попал к нам в руки. Посмотрим», - заключил политолог.

Ранее стало известно, что российские военные эвакуировали трофейный танк Leopard на Авдеевском направлении. В дальнейшем его отправят на эксплуатацию или он станет музейным экспонатом.

Россия Танки
08 апреля 2024, 10:40
Правительство распространило меры поддержки на добровольцев Росгвардии
РИА «Новости»
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Правительство России утвердило постановление о поддержке добровольцев в составе подразделений Росгвардии. Они получат те же меры поддержки и льготы, что и добровольцы в Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Вступившие в добровольческие формирования войск Национальной гвардии России граждане получат такие же меры поддержки и льготы, как и добровольцы в составе Минобороны», - отметили в кабмине.

В пресс-службе уточнили, что в том числе речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, компенсации расходов по оплате коммунальных платежей, снабжении вещевым имуществом.

В декабре Совет Федерации одобрил законопроект о праве Росгвардии организовывать добровольческие формирования в рамках своих подразделений.

Ранее стало известно, что кабмин выделит порядка четырех миллиардов рублей на поддержку контрактников и мобилизованных.

Льготы Военные Росгвардия Россия Правительство РФ

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