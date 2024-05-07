Учения ядерных сил России назвали вынужденной мерой
Предстоящие учения ядерных сил России стали вынужденной мерой в ответ на риторику западных стран. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Объявленные министерством обороны мероприятия появились не на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на агрессивную и наглую политику коллективного Запада, который создает неприемлемые угрозы безопасности для России», - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что США и союзники расширили поставки смертоносных вооружений на Украину, которые предназначены для ударов по российской территории и убийства людей.
«Мы не угрожаем никому. Но слетевшие с катушек стратеги в США и их сателлиты должны понимать, что Россия использует все средства для защиты территориальной целостности и суверенитета. У Запада не получится игры в одностороннюю эскалацию», - добавил Антонов.
Ранее Минобороны объявило о проведении учений по применения нестратегического ядерного оружия силами военно-морского флота и ракетными соединениями Южного военного округа.