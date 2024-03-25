Участникам задержания устроивших теракт в Crocus City Hall вручили награды

Танкисты батальона «Август» 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» в зоне спецоперации выразили поддержку всем россиянам после террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Ролик опубликовало РИА «Новости».

Экипажи танков записали видео, на котором выезжают на боевые задачи со словами «Крокус сити холл - мы с тобой».

Один из командиров танкового экипажа отметил, что они выполняют свои задачи на передовой, а в тылу остаются их семьи.

«Придя в Crocus City Hall, враг пришел в дом каждого из нас. Это наши люди, наши дети, мы единый народ», - заявил военный.

Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби и небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага в знак поддержки пострадавшим в теракте в Красногорске. На фасаде самого высокого здания в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках.