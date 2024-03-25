25 марта 2024, 08:12

Участникам задержания устроивших теракт в Crocus City Hall вручили награды

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Бойцам группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания подозреваемых в теракте в Crocus City Hall в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», - указали в оборонном ведомстве.

Личный состав получил медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия». Их вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Он поздравил каждого отличившегося военнослужащего и высоко оценил выполнение поставленных боевых задач.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом концерта группы «Пикник» ворвались в здание и начали стрелять по людям, которые пришли на выступление.

Жертвами теракта стали более 130 человек, пострадали - 182.

Исполнителей поймали. Они признали свою вину в теракте.

Задержания Награды Военные Россия Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 04:49
«Мы с тобой». Танкисты в зоне СВО поддержали пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Танкисты батальона «Август» 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» в зоне спецоперации выразили поддержку всем россиянам после террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Ролик опубликовало РИА «Новости».

Экипажи танков записали видео, на котором выезжают на боевые задачи со словами «Крокус сити холл - мы с тобой».

Один из командиров танкового экипажа отметил, что они выполняют свои задачи на передовой, а в тылу остаются их семьи.

«Придя в Crocus City Hall, враг пришел в дом каждого из нас. Это наши люди, наши дети, мы единый народ», - заявил военный.

Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби и небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага в знак поддержки пострадавшим в теракте в Красногорске. На фасаде самого высокого здания в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках.

Терроризм Военные Видео Россия Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 06:57
Российская подлодка поразила «Калибром» цель на расстоянии тысячи километров
Пресс-служба Минобороны
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В Японском море прошли военные учения. Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота поразила цель крылатой ракетой комплекса «Калибр» с расстояния более тысячи километров, сообщило Минобороны России.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки запустил крылатую ракету «Калибр» из подводного положения. Огневая позиция условного противника находилась на берегу - на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Субмарина «Волхов» поразила цель в расчетное время, учения прошли успешно. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.

Прошедшие маневры входили в план боевой подготовки. Район ракетных стрельб прикрывали корабли Тихоокеанского флота, беспилотники и самолеты морской авиации.

Военные учения прошли у берегов Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев объяснил горожанам причину громких звуков - в акватории Северного и Южного молов прошли тренировки с применением стрелкового оружия.

Военные учения Подлодки Армия
21 марта 2024, 12:56
Матку российских «Пчелок» заметили в зоне СВО
РИА «Новости»
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Возле Артемовска в ДНР засекли платформу-беспилотник для сброса FPV-дронов «Пчелка». Российские войска с помощью этого аппарата увеличили радиус поражения, сообщил Telegram-канал «Русский инженер».

В интернете необычное устройство прозвали маткой, имея ввиду пчелиный рой. Военные использовали этот гибрид самолета и квадрокоптера для того, чтобы запускать дроны «Пчелка» с воздуха без применения катапульты. Платформа уносила их на дальнее расстояние, приводила в действие и служила ретранслятором. По словам автора канала, российские войска давно взяли это устройство на вооружение.

Инженеры разработали конвертоплан «Ловкий» , который способен набирать высоту вертикально, развивать скорость до 200 километров в час и лететь до 1,5 часа.

«Известия» сообщили, что беспилотник сделали из карбона - легким и устойчивым к влаге.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
21 марта 2024, 10:42
Американские конструкторы не смогли снабдить самолеты лазерными пушками
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Военно-воздушные силы США планировали провести летные испытания самолета AC-130J Ghostrider с энергетическим оружием лазерного наведения. Проект остановили из-за технических проблем, сообщил сайт The War Zone.

Программу Airborne High Energy Laser с участием оружейной компании Lockheed Martin запустили в 2019 году. AC-130J Ghostrider мог стать первым американским самолетом с лазерным оружием. Летные испытания планировали провести в 2021 финансовом году, но несколько раз откладывали, а теперь и вовсе отменили.

«После выполнения значительных сквозных операций на высокой мощности в ходе наземных испытаний на открытом воздухе твердотельная лазерная система AHEL столкнулась с техническими проблемами», - сказал представитель командования спецопераций ВВС США.

Издание выяснило, что программу закроют в 2024 году. Пентагон не запросил денег на ее реализацию в следующем финансовом году.

Собственное лазерное оружие дальнего действия разработала Великобритания. Минобороны заявило, что его пока не ввели в эксплуатацию и, вопреки заявлениям СМИ, не планировали испытывать на Украине.

США Авиация Истребители Самолеты Оружие

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