Участникам задержания устроивших теракт в Crocus City Hall вручили награды
Бойцам группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания подозреваемых в теракте в Crocus City Hall в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны.
«Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», - указали в оборонном ведомстве.
Личный состав получил медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия». Их вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Он поздравил каждого отличившегося военнослужащего и высоко оценил выполнение поставленных боевых задач.
Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом концерта группы «Пикник» ворвались в здание и начали стрелять по людям, которые пришли на выступление.
Жертвами теракта стали более 130 человек, пострадали - 182.
Исполнителей поймали. Они признали свою вину в теракте.