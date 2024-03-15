15 марта 2024, 07:29

«Убийственная связка». Эффективную тактику применения дронов ВС России отметили на Западе

РИА «Новости»
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Российские войска в зоне проведения спецоперации подключили дроны к работе артиллерии. Это взаимодействие показало высокую эффективность, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Журналист назвал такое объединение сил «убийственной связкой». Он рассказал о поражении трех штурмовых вертолетов 12-й армейской авиационной бригады Вооруженных сил Украины недалеко от Авдеевки. Военные планировали ненадолго приземлиться и подготовиться к бою, но их атаковала российская артиллерия при поддержке беспилотной авиации.

«К настоящему моменту должно быть очевидно, что оперативная цепочка русских - объединенные в сеть дроны и артиллерия, которые позволяют им обнаруживать цели глубоко за линией фронта и поражать их до того, как они начнут двигаться, - быстро улучшается», - сказал автор статьи.

Дэвид Экс заявил, что российские войска стали использовать более совершенные дроны-разведчики, которые передавали более качественные данные по надежным сетям большему числу передовых артиллерийских батарей и расчетов ударных дронов. Офицер британской армии Блэр Баттерсби подтвердил, что они применили новую технологию для улучшения связи между датчиком и стрелком.

Широкое применение БПЛА вынудило украинских военных массово сдаваться в плен в районе села Работино Запорожской области, заявил военнослужащий с позывным Доктор. Он сказал, что противника обстреливали из артиллерии и атаковали дронами.

Беспилотники Армия
15 марта 2024, 04:12
Корабль ТОФ «Маршал Крылов» успешно отразил атаку «вражеских» катеров
Пресс-служба Минобороны
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Экипаж корабля управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота (ТОФ) отразил атаку безэкипажных катеров «противника» во время учений в акватории залива Петра Великого. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«По замыслу учения, „Маршал Крылов“ на переходе морем подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника», - говорится в сообщении.

Экипаж корабля отработал элементы визуальной маскировки, применяя круговую дымовую завесу. При этом артиллерийские расчеты обнаружили и распределили цели для поражения. Все условные катера расстреляли из штатных корабельных крупнокалиберных пулеметов «Утес» и Корд».

В заливе Петра Великого также проводит артиллерийские стрельбы корвет «Гремящий» (ТОФ). Личный состав будет бить по морским и воздушным целям из артустановки АУ А-190 и зенитного ракетного комплекса АК-630М, отметили в Telegram-канале ВМФ России.

Также экипажу корабля предстоит провести противодиверсионное учение и тренировки по борьбе за живучесть с преодолением района с условной минной опасности. После завершения учений корабль переведут в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что натовские ракеты Scalp и Storm Shadow использовали для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота.

Военные учения Корабли Камчатка
11 марта 2024, 09:49
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» передадут военным на апробацию
РИА «Новости»
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Разработчики усовершенствовали беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». В апреле военные начнут его апробацию, сообщил РИА «Новости» представитель АО «Ремдизель».

«Зубило» презентовали на военно-техническом форуме «Армия-2023». Беспилотную бронированную платформу создали на шасси КамАЗа для поддержки штурмовых подразделений , транспортировки военнослужащих, подвоза боеприпасов и зарядки дронов. По просьбе заказчика инженеры уменьшили вес и улучшили проходимость бронеавтомобиля.

«Апробация беспилотной платформы „Зубило“ начнется сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле», - сообщила пресс-служба предприятия-разработчика.

В 2024 году Вооруженные силы России получат более 36 тысяч образцов военной техники и свыше 16,5 миллиона единиц средств поражения. Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что это больше объемов предыдущих двух лет.

Оружие Армия Импортозамещение
09 марта 2024, 19:23
Севастопольцам объяснили причины громких звуков в центре города
РИА «Новости»
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Громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Военные осуществляют маневры по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с использованием стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Тренировка закончится примерно в 20:00.

«В городе все спокойно», - написал Развожаев.

До этого тренировка флота прошла 5 марта. Тогда в Севастополе также звучали громкие звуки.

Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами провели в Севастополе в феврале. Население предупредили о звуках взрывов из-за гранатометания с катеров.

Крым Севастополь
07 марта 2024, 14:33
Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя
РИА «Новости»
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Армейская авиация выполняет серьезные задачи на поле боя. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего авиационного училища.

Глава государства подчеркнул, что армейская авиация достойна самой высокой оценки и уважения. Путин сообщил, что в работе уделяет большое внимание вопросам специальной операции.

«Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», - объяснил российский лидер.

Во время встречи Путин посоветовал девушкам закаляться и рассказал о своем отношении к алкоголю. Глава государства отметил, что практически исключил спиртные напитки.

Президент поздравил девушек с наступающим 8 Марта. В ходе визита в училище Путин побывал за штурвалом авиатренажера.

Авиация Военные Работа Владимир Путин

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