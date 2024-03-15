Журналист назвал такое объединение сил «убийственной связкой». Он рассказал о поражении трех штурмовых вертолетов 12-й армейской авиационной бригады Вооруженных сил Украины недалеко от Авдеевки. Военные планировали ненадолго приземлиться и подготовиться к бою, но их атаковала российская артиллерия при поддержке беспилотной авиации.

«К настоящему моменту должно быть очевидно, что оперативная цепочка русских - объединенные в сеть дроны и артиллерия, которые позволяют им обнаруживать цели глубоко за линией фронта и поражать их до того, как они начнут двигаться, - быстро улучшается», - сказал автор статьи.

Дэвид Экс заявил, что российские войска стали использовать более совершенные дроны-разведчики, которые передавали более качественные данные по надежным сетям большему числу передовых артиллерийских батарей и расчетов ударных дронов. Офицер британской армии Блэр Баттерсби подтвердил, что они применили новую технологию для улучшения связи между датчиком и стрелком.

Широкое применение БПЛА вынудило украинских военных массово сдаваться в плен в районе села Работино Запорожской области, заявил военнослужащий с позывным Доктор. Он сказал, что противника обстреливали из артиллерии и атаковали дронами.