Тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным

По его словам, на один борт дрона планируют разместить до восьми пусковых установок.

«Такой катер сможет выполнить роль носителя ракеты с малой поражающей мощностью, она получит автономное управление джойстиком с земли и видеокамеру. Можно положить небольшой заряд. Сама ракета - очень дешевое и простое изделие ценой около 500 тысяч рублей», - сказал управляющий директор.

Даниленко добавил, что всего в катер смогут смонтировать порядка шести-восьми единиц ракет, которые смогут нести заряд небольшой поражающей мощности. При этом он точно дойдет в ту точку, куда укажет оператор.

Ранее в России прошли испытания уникальных бронепанелей для защиты от дронов.