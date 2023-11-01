Суверенные и независимые. Политолог пояснил слухи о поставке снарядов из КНДР в Россию

Эксперт уточнил, что это неофициальная информация, нет достоверных данных, поставляла ли Северная Корея снаряды в Россию. Однако политолог напомнил, что Россия и КНДР - суверенные государства.

«Они имеют право осуществлять торговлю в любых сферах, в том числе и в военно-технической», - подчеркнул Мезюхо.

Политолог считает, что украинские СМИ таким образом хотят продемонстрировать мнимую международную изоляцию России. Офис президента Владимира Зеленского постоянно навязывает мысль, что РФ осталась в одиночестве и у нее нет «нормальных» экономических партнеров. Распространяемые слухи должны показать, что российская сторона якобы может сотрудничать только с теми странами, которые на протяжении многих лет были обложены миллионом санкций.

«Посыл этих публикаций уничижителен и в отношении России, и в отношении КНДР. Но правда заключается в том, что и Россия, и КНДР обладают суверенитетом. А Украина, чьи СМИ сегодня издевательски освещают эту неподтвержденную новость, никаким суверенитетом и независимостью не обладает», - подчеркнул эксперт.

Украина - это не самостоятельное государственное образование, подытожил политолог.