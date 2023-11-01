Суверенные и независимые. Политолог пояснил слухи о поставке снарядов из КНДР в Россию
Украинские и американские СМИ растиражировали информацию, что КНДР якобы передала России миллион снарядов. Чего они хотят этим добиться, «360» рассказал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
Эксперт уточнил, что это неофициальная информация, нет достоверных данных, поставляла ли Северная Корея снаряды в Россию. Однако политолог напомнил, что Россия и КНДР - суверенные государства.
«Они имеют право осуществлять торговлю в любых сферах, в том числе и в военно-технической», - подчеркнул Мезюхо.
Политолог считает, что украинские СМИ таким образом хотят продемонстрировать мнимую международную изоляцию России. Офис президента Владимира Зеленского постоянно навязывает мысль, что РФ осталась в одиночестве и у нее нет «нормальных» экономических партнеров. Распространяемые слухи должны показать, что российская сторона якобы может сотрудничать только с теми странами, которые на протяжении многих лет были обложены миллионом санкций.
«Посыл этих публикаций уничижителен и в отношении России, и в отношении КНДР. Но правда заключается в том, что и Россия, и КНДР обладают суверенитетом. А Украина, чьи СМИ сегодня издевательски освещают эту неподтвержденную новость, никаким суверенитетом и независимостью не обладает», - подчеркнул эксперт.
Украина - это не самостоятельное государственное образование, подытожил политолог.