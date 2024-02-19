Суровикина исключили из наблюдательного совета Роскосмоса

Читайте нас в:

Также из совета исключили генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Этим же указом Путин назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина членами наблюдательного совета Роскосмоса в качестве представителей президента.

В августе 2023 года Суровикин был освобожден от должности главкома ВКС, а позже его видели в подмосковном храме.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», - заявил Суровикин на вопрос, где он сейчас служит.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о Суровикине.