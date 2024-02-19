19 февраля 2024, 21:33

Суровикина исключили из наблюдательного совета Роскосмоса

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ, который исключает экс-главкома ВКС Сергея Суровикина из числа членов наблюдательного совета Роскосмоса. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Также из совета исключили генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

Этим же указом Путин назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина членами наблюдательного совета Роскосмоса в качестве представителей президента.

В августе 2023 года Суровикин был освобожден от должности главкома ВКС, а позже его видели в подмосковном храме.

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев», - заявил Суровикин на вопрос, где он сейчас служит.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о Суровикине.

Роскосмос Россия Владимир Путин Сергей Суровикин
16 февраля 2024, 23:40
Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области
РИА «Новости»
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Подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу», - написал он.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков , похожих на взрывы, прогремевших в городе в минувшую пятницу. Кроме сильного грохота очевидцы ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен.

Позже Голубев сообщил, что прогремевшие звуки взрывов долетели до Ростовской области из зоны проведения спецоперации. Также он заверил, что ситуация в регионе находится под контролем.

ВСУ обстреляли 16 февраля Белгородскую область. Украинский дрон повредил объект связи в селе Пороз Грайворонского городского округа.

ПВО
15 февраля 2024, 19:29
«Не на какие-то проценты, а в разы». Путин похвалил рост производства в сфере ОПК
РИА «Новости»
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Отечественный оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил выпуск различной техники, заявил президент Владимир Путин. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что доволен результатами, которые демонстрирует ОПК.

«В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора», - сказал президент.

В качестве примера Путин привел данные по производству индивидуальной бронезащиты. Оно, по его данным, выросло в 10 раз. Производство автомашин разного класса - в семь раз.

«Производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз», - подчеркнул он.

Также Путин привел данные о росте выпуска бронемашин различного класса. Оно выросло в 3,5 раза.

«Все в разы, разы», - констатировал глава государства.

В будущем у отечественного ОПК, отметил Путин, еще много работы.

Владимир Путин Армия
15 февраля 2024, 16:11
Путину покажут производство бронетехники на «Уралвагонзаводе»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в четверг, 15 февраля, прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. Глава государства посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит производимую на предприятии бронетехнику. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он приедет на „Уралвагонзавод“. Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка», - заявил пресс-секретарь.

Глава государства осмотрит сборочный цех и пообщается с сотрудниками предприятия. Затем он отправится в Верхнюю Пышму, где находится завод «Уральские локомотивы», добавил Песков.

Россия Свердловская область Владимир Путин
10 февраля 2024, 08:27
Военный аналитик отметил снижение роли танков на поле боя
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Современные танки теряют роль на поле боя и должны быть существенно доработаны для сохранения своих основных функций. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, сославшись на анализ опыта боевых действий в зоне СВО.

Он рассудил, что танк должен поражать противника прямой наводкой и ударом, сохраняя при этом боеспособность под действием основных средств поражения противника.

«В то же время опыт СВО показывает, что сегодня основной танк в боевых действиях все больше превращается в „повозку для пушки“ и выполняет артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций», - отметил Мураховский.

Он добавил, что танки стали нередко использовать поодиночке, в рамках отдельных боевых стычек. По словам военного эксперта, остро стоит вопрос защиты танков от беспилотников, FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, мин. Собеседник агентства предложил оснащать танки активными системами подавления дронов и комплексами пассивной защиты от беспилотников, а также минными трапами. Кроме того, надо совершенствовать тактику применения таких машин в составе подразделений.

Ранее заместитель главы Генштаба РФ генерал-лейтенант Василий Трушин признался журналистам, что бойцы ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют ВС России - достигается так называемая технологическая внезапность.

Беспилотники Военные ПВО Танки

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