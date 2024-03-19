Стало известно, получат ли россияне электронные повестки в весенний призыв

Он напомнил, что такие повестки приходили призывникам и осенью.

«Они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», - уточнил парламентарий.

Ранее предполагалось, что электронные повестки в военкомат будут массово отправлять только с осени 2024 года , однако тестовая рассылка начнется раньше.

Закон о создании единого реестра воинского учета приняли в апреле 2023 года. Документ подписал президент России Владимир Путин. Закон подразумевал, что военнообязанным будут передавать повестки в бумажном виде и дублировать их в электронном формате. Причем электронную повестку будут считать врученной с того момента, как ее разместили в личном кабинете россиянина в информационной системе.