19 марта 2024, 12:44

Стало известно, получат ли россияне электронные повестки в весенний призыв

РИА «Новости»
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Уже во время весеннего призыва в Москве будут рассылать электронные повестки. Об этом в эфире RTVI рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он напомнил, что такие повестки приходили призывникам и осенью.

«Они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», - уточнил парламентарий.

Ранее предполагалось, что электронные повестки в военкомат будут массово отправлять только с осени 2024 года , однако тестовая рассылка начнется раньше.

Закон о создании единого реестра воинского учета приняли в апреле 2023 года. Документ подписал президент России Владимир Путин. Закон подразумевал, что военнообязанным будут передавать повестки в бумажном виде и дублировать их в электронном формате. Причем электронную повестку будут считать врученной с того момента, как ее разместили в личном кабинете россиянина в информационной системе.

Депутаты Армия
19 марта 2024, 00:48
Стала известна зарплата командира атомной подлодки в России
РИА «Новости»
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За последние несколько лет зарплата моряков-подводников ВМФ серьезно выросла. Командир атомной подводной лодки в России получает до 400 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга зарабатывает до 300 тысяч рублей.

«Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки, чем чаще, тем зарплата больше», - отметил собеседник агентства.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что МРОТ в России к 2030 году планируют увеличить вдовое - до 35 тысяч рублей. Это положительно отразится на зарплатах бюджетников, соцпособиях и экономике в целом, добавила она.

Военные Подлодки Зарплаты Экономика
18 марта 2024, 06:44
Купольную переносную станцию подавления FPV-дронов разработали в России
РИА «Новости»
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В России создали переносную станцию подавления FPV-дронов купольного действия для защиты бронетехники и автомобилей. Она способна обезвреживать дроны в двух диапазонах, сообщила РИА «Новости» директор по развитию научно-производственного объединения «Кайсант»  Алена Баландина.

«Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», - сказала она.

Подавителю FPV-дронов присвоили название К-1000. Алена Баландина уточнила, что это прибор купольного типа с направлением излучения «зонт». Военные смогут устанавливать систему на танки, бронемашины пехоты и автомобили для воздействия на дроны в диапазонах 800 и 900 мегагерц.

Серийное производство системы уже запустили. Предприятие получило заказ от правительства Москвы и обсудило поставку станций в зону спецоперации.

FPV-дроны способны уничтожать американские танки Abrams , заявил кандидат военных наук Сергей Суворов. Он объяснил, что для этого нужно ударить по крыше машины.

Беспилотники Оружие Импортозамещение
17 марта 2024, 17:37
Предложения об обеспечении средствами реабилитации бойцов СВО проработают к концу июня
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по обеспечению участников специальной операции средствами реабилитации. Поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Кабмину необходимо выполнить поручения до 30 июня.

«Правительству России совместно с фондом поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ подготовить и предоставить свои предложения по совершенствованию механизма обеспечения участников специальной военной операции современными техническими средствами реабилитации», - указали в поручении Путина.

Ответственными за выполнение задачи назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Путин также поручил правительству внести поправки в законодательство, чтобы исключить начисление процентов по кредитам для участников специальной операции в течение льготного периода.

Кремль Россия Владимир Путин
15 марта 2024, 07:29
«Убийственная связка». Эффективную тактику применения дронов ВС России отметили на Западе
РИА «Новости»
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Российские войска в зоне проведения спецоперации подключили дроны к работе артиллерии. Это взаимодействие показало высокую эффективность, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Журналист назвал такое объединение сил «убийственной связкой». Он рассказал о поражении трех штурмовых вертолетов 12-й армейской авиационной бригады Вооруженных сил Украины недалеко от Авдеевки. Военные планировали ненадолго приземлиться и подготовиться к бою, но их атаковала российская артиллерия при поддержке беспилотной авиации.

«К настоящему моменту должно быть очевидно, что оперативная цепочка русских - объединенные в сеть дроны и артиллерия, которые позволяют им обнаруживать цели глубоко за линией фронта и поражать их до того, как они начнут двигаться, - быстро улучшается», - сказал автор статьи.

Дэвид Экс заявил, что российские войска стали использовать более совершенные дроны-разведчики, которые передавали более качественные данные по надежным сетям большему числу передовых артиллерийских батарей и расчетов ударных дронов. Офицер британской армии Блэр Баттерсби подтвердил, что они применили новую технологию для улучшения связи между датчиком и стрелком.

Широкое применение БПЛА вынудило украинских военных массово сдаваться в плен в районе села Работино Запорожской области, заявил военнослужащий с позывным Доктор. Он сказал, что противника обстреливали из артиллерии и атаковали дронами.

Беспилотники Армия

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