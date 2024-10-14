Стало известно, как летчик-испытатель спас МиГ-31М с отказавшими двигателями

Сейчас он работает директором по летным испытаниям ПАО «Яковлев». Звание Героя России Таскаев получил указом президента от 16 августа 1992 года.

Подробностями спасения истребителя Таскаев поделился с РИА «Новости». По его словам, во время одного из полетов на МиГ-31М вместе со штурманом Леонидом Поповым должен были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Это происходило на высокой скорости. При заходе в зону пусков началось разрушение опоры правого двигателя и пошла сильная вибрация.

«Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация „пожар левого двигателя“. Его тоже пришлось выключить. И это все - на большой скорости и далеко от аэродрома взлета!» - отметил Таскаев.

По его словам, на земле их призывали катапультироваться. Однако экипаж смог дотянуть до аэродрома и не прыгнуть.