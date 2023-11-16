США предложили найти альтернативу российским миротворцам в Карабахе

Американские власти намерены добиваться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха по истечении их пятилетнего контракта. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей предложил найти им замену, сообщили «Известия».

«Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», - сказал он.

США, по словам Джеймса О’Брайена, готовы предложить альтернативу миротворческому контингенту.

Ранее о желании расширить свою миссию в Армении заявили в Евросоюзе. Один из чиновников объяснил, что это необходимо для защиты суверенитета страны.

В начале ноября завершилась ротация личного состава миротворцев России и отправка техники на обслуживание. Армения согласилась до конца 2024 года подписать мирный договор с Азербайджаном.