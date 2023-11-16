16 ноября 2023, 06:13

США предложили найти альтернативу российским миротворцам в Карабахе

РИА «Новости»
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Американские власти намерены добиваться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха по истечении их пятилетнего контракта. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей предложил найти им замену, сообщили «Известия».

Американские власти намерены добиваться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха по истечении их пятилетнего контракта. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей предложил найти им замену, сообщили «Известия».

«Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», - сказал он.

США, по словам Джеймса О’Брайена, готовы предложить альтернативу миротворческому контингенту.

Ранее о желании расширить свою миссию в Армении заявили в Евросоюзе. Один из чиновников объяснил, что это необходимо для защиты суверенитета страны.

В начале ноября завершилась ротация личного состава миротворцев России и отправка техники на обслуживание. Армения согласилась до конца 2024 года подписать мирный договор с Азербайджаном.

США Госдеп США Военные Армия Нагорный Карабах
15 ноября 2023, 10:29
Названа причина отказа от экспорта российского дрона-камикадзе «Ланцет»
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Заказчики интересуются российским дроном-камикадзе «Ланцет», но его не поставляют за рубеж в частности из-за того, что у российской армии существует высокая потребность в нем. Об этом ТАСС рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он указал, что интерес за границей к барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя на поле боя, набирает обороты.

«„Ланцету“ также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России», - пояснил Михеев.

Он добавил, что на экспорт этих боеприпасов нет разрешительной документации.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» сообщил, что объем портфеля заключенных Россией контрактов с иностранными партнерами в рамках военно-технического сотрудничества превысил 50 миллиардов долларов и спрос заказчиков превышает возможности российского ОПК. Александр Михеев уверен, что отечественной промышленности удастся соответствовать запросам.

Экспорт Армия
14 ноября 2023, 05:23
Боевые возможности российского истребителя Су-57 продолжат расти — Ростех
РИА «Новости»
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Боевые способности истребителя пятого поколения Су-57 быстро растут, его оснастят двигателем второго этапа («изделие 30»). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти», - сказано в сообщении.

Сейчас Су-57 проходит летные тестирования с двигателем второго этапа. В рамках действующего контракта планируют поставку самолетов с новым движущим устройством. При этом даже с двигателем первого этапа истребитель подходит под требования к технике пятого поколения.

Ранее в Military Watch назвали Су-57 единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в настоящих боях. Благодаря применению ракеты Р-37М по дальности поражения самолет превзошел аналоги из Китая и США.

Российская армия использовала Су-57 с первых недель СВО на Украине. По словам специалиста Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина , этот истребитель уступил американскому F-35 только в одном аспекте - уровне шума.

Военные Истребитель Су-57 Россия Оружие
13 ноября 2023, 13:07
Партию боевых самолетов Checkmate произведут в 2026 году
РИА «Новости»
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Производство самолетов нового типа повысит боевой потенциал России. Об этом в своем Telegram-канале написал первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России», - отметил он.

Бондарев напомнил, что госкорпорация «Ростех» начала подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Установочную партию планируют произвести в 2026 году. Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС.

Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Продукцию военного назначения экспортируют с соблюдением графика отгрузок и договоренностей с иностранными партнерами. Портфель оружейных заказов держится на стабильно высоком уровне - 50–55 миллиардов долларов.

Ранее Ростех сообщил о разработке передовой 80-миллиметровой авиационной ракеты нового поколения. Она сочетает в себе свойства двух видов боеприпасов.

Истребители Самолеты Россия Армия
13 ноября 2023, 12:17
«Шах и мат». Новый истребитель Checkmate станет самым маневренным
РИА «Новости»
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Российские авиазаводы приступили к подготовке выпуска первых образцов истребителя Checkmate. О том, что из себя представляет самолет и какими преимуществами он обладает, «360» рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Легкий и маневренный Он обратил внимание на легкость и маневренность нового самолета. По словам эксперта, свое название «шах и мат» истребитель получил не просто так: он сможет сочетать в себе как серьезные боевые функции, так и относительно недорогое производство.

«„Шах и мат“ - переводится с английского название этого самолета. Изготовлен по технологии стелс и имеет один двигатель. При одном двигателе он легче, чем Су-57 и значительно более дешевый с учетом того, что один двигатель», - отметил Кнутов.

Военный историк обратил внимание, что новый истребитель сможет нести на себе вооружение с самолета Су-57.

«Полагаю, что линейка вооружений будет совместима у Су-57 и Checkmate, чтобы удешевить производство оружия, и при этом оно было достаточно современным и универсальным», - добавил он.

Новейшие системы проектирования Кнутов также заявил, что при разработке Checkmate авиаконструкторы использовали 3D- моделирование.

«Сейчас особенность заключается в том, что мы используем, как и американцы, новые системы проектирования - 3D-моделирование. Они очень эффективны, и за счет этого удается сократить сроки проектирования и сроки реализации», - заключил военный эксперт.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что опытный образец Checkmate может появиться в России до конца 2025 года. Специалисты Ростеха уже передали всю необходимую документацию на завод-изготовитель.

Истребители Самолеты Россия Оружие Армия

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