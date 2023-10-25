Спецназ ВДВ получит новейшие самозарядные снайперские винтовки МЦ-566
Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия выпустило и передаст спецназу Воздушно-десантных войск партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 с интеллектуальными прицельными комплексами. Пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха сообщила об этом РИА «Новости».
«Изготовили новую партию снайперских винтовок МЦ-566, зарекомендовавших себя в зоне СВО. Продукция филиала тульского Конструкторского бюро приборостроения в ближайшее время поступит в одно из подразделений специального назначения», - сказали журналистам.
Первые партии отправили в зону боевых действий в конце марта - начале апреля 2022 года. Их испытали добровольческие подразделения. По словам представителя холдинга, военнослужащие хорошо отозвались о винтовке.
МЦ-566 снабдили интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами. Она обладает высоким показателем кучности - 0,5 МОА, то есть от точки прицеливания отклоняется на 1,27 сантиметра.
В июне военные получили специально созданную для СВО форму. Всесезонные комплекты сшили из комбинированных материалов.