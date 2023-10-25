Спецназ ВДВ получит новейшие самозарядные снайперские винтовки МЦ-566

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«Изготовили новую партию снайперских винтовок МЦ-566, зарекомендовавших себя в зоне СВО. Продукция филиала тульского Конструкторского бюро приборостроения в ближайшее время поступит в одно из подразделений специального назначения», - сказали журналистам.

Первые партии отправили в зону боевых действий в конце марта - начале апреля 2022 года. Их испытали добровольческие подразделения. По словам представителя холдинга, военнослужащие хорошо отозвались о винтовке.

МЦ-566 снабдили интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами. Она обладает высоким показателем кучности - 0,5 МОА, то есть от точки прицеливания отклоняется на 1,27 сантиметра.

В июне военные получили специально созданную для СВО форму. Всесезонные комплекты сшили из комбинированных материалов.