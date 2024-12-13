Советский бомбардировщик М-4 посеял панику среди властей США в годы холодной войны

Боевые действия, в которых принимали участие подразделения частной военной компании «Вагнер», долгое время носили гриф секретности. Получившие государственные награды бойцы публично их не демонстрировали, но совершенные подвиги в разных точках мира помнят до сих пор. Подробности в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали командиры ЧВК.

Кавалер орденов Мужества и командир дальнего направления «Вагнера» с позывным Радимир заявил, что свою награду получил в Ливии за взятие базы «Ярмук» под Триполи.

«Эту базу строили русские в свое время. При взятии было четко видно, что ее качественно сделали. Но задача, поставленная командованием, была выполнена малыми силами. Нахрапом взяли», - заявил он.

Радимир подчеркнул, что все награды доставались бойцам не просто так, а за выполнение поставленных задач, о некоторых из которых говорить они не могут до сих пор.

С ним согласился бывший начальник штаба ЧВК с позывным Маркс. Он добавил, что помнит, за что получил каждую из своих наград.

«За Акербат и Дейр-эз-Зор в Сирии, Триполи в Ливии, за поддержание конституционного строя в Центральноафриканской Республике, ну и за освобождение различных населенных пунктов в зоне спецоперации», - перечислил он.

Сражавшийся вместе с Кэпом кавалер орденов Мужества и командир батальона ближнего направления ЧВК Русич назвал бой в Триполи самым запомнившимся.

«Мне дали дивизию местных ливийцев. Из нее выделили батальон, танковую роту, и я ими руководил. Они стояли у нас на правом фланге от отряда», - рассказал он.

Герой России и командир штурмового отряда Александр Кузнецов с позывным Ратибор заявил, что хорошо помнит два сражения за Пальмиру в Сирии.

«В первый раз мы действовали двумя подразделениями. Это подразделение Кэпа было и второе. За первую Пальмиру я получил орден Мужества, а уже за вторую - звезду Героя», - рассказал он.

Показав на еще две награды в виде звезд, Ратибор пояснил, что одной его наградили в Луганской Народной Республике за освобождение населенных пунктов, которые стали основой плацдарма для будущего наступления, а вторую вручили в Донецкой Народной Республике за освобождение Артемовска.

Герой России и командир дальнего направления с позывным Кэп признался, что не помнит, за что получил свою главную награду, потому что принимал участие в большом количестве боевых действий, а наградные листы подписывал командир.