Снайперы на Марьинском направлении получили специально разработанные для СВО винтовки Raptor
Разработчики передали снайперам на Марьинском направлении новые винтовки BespokeGun Raptor Tactical .338 LM с уменьшенной отдачей и дальностью поражения до 1850 метров. Представители «Московской оружейной компании» сообщили об этом ТАСС.
Новую винтовку создали специально для нужд спецоперации. Ее выпустили в виде целого комплекса - вместе с индивидуальными боеприпасами, прицелом, приборами наблюдения. Они поражают цели на расстоянии до 1850 метров при кучности стрельбы не больше 0,3 МОА.
«Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована», - сказала снайпер с позывным Маша.
Весной российская армия приняла на вооружение винтовку Чукавина концерна «Калашников» для ведения боя на малом и среднем расстояниях. Она успешно прошла государственные испытания.