Снайперы на Марьинском направлении получили специально разработанные для СВО винтовки Raptor

Новую винтовку создали специально для нужд спецоперации. Ее выпустили в виде целого комплекса - вместе с индивидуальными боеприпасами, прицелом, приборами наблюдения. Они поражают цели на расстоянии до 1850 метров при кучности стрельбы не больше 0,3 МОА.

«Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована», - сказала снайпер с позывным Маша.

Весной российская армия приняла на вооружение винтовку Чукавина концерна «Калашников» для ведения боя на малом и среднем расстояниях. Она успешно прошла государственные испытания.