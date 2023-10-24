«У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. Мы понимаем, что снаряды должны производить здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились. Все склады пусты», - сказал он.

Киевский режим, по информации издания, озаботился созданием собственной оружейной промышленности и даже внес изменения в бюджет. Власти решили сконцентрироваться на оборонно-промышленном комплексе, в том числе выпуске снарядов для артиллерии и противовоздушной обороны.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил журналистам, что Украине не удастся трансформировать производство в короткие сроки. Помешает глобальная нехватка пороха и других взрывчатых веществ, в том числе в Евросоюзе.

Крупные западные компании, такие как немецкий концерн Rheinmetall и британская корпорация BAE Systems , планировали локализовать производство вооружений на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что это осложнит урегулирование конфликта.