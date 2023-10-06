Системы С-400 и С-500 назвали самыми перспективными в мире

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«Самой перспективной системой ПВО сегодня считается российская С-400 или С-500. Их преимущество в том, что они более подвижны, более маневренные», - сказал он.

Офицер объяснил, что российские системы разработали для противодействия современным вооружениям НАТО. Они перехватят высокоточные ракеты Запада.

Американская армия, по словам Анатолия Матвийчука, выстроила свою систему ПВО на основе зенитного ракетного комплекса Patriot. Полковник назвал его слишком громоздким и медлительным. Орудия из США в зоне спецоперации на Украине не успевали отреагировать на российские ракеты «Кинжал» и «Авангард».

Более эффективным Анатолий Матвийчук посчитал израильский «Железный купол». У него тоже нашли недостатки, например, возможность обеспечивать защиту только от низкотехнологичных ракет, но, по словам офицера, со своими задачами этот комплекс справлялся.

Киевский режим планировал закупить систему ПВО у Израиля, несмотря на ее неэффективность против российских ракет. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «Железный купол» не отдадут из страха, что он достанется Ирану.