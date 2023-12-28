«Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту», - сказал он.

По мнению журналиста, благодаря системам РЭБ российские войска в технологическом плане заняли более выгодную позицию. Они глушили радиочастоты и шифровали системы наведения, из-за чего украинские беспилотники и реактивные снаряды HIMARS почти не попадали в цель.

ВСУ, по информации Джо Барнса, не смогли противостоять российским системам. Несмотря на военную помощь с Запада, они так и не получили средства противодействия РЭБ противника. Опасаясь утечки технологий, США запретили такие поставки.

Войскам России удалось заблокировать одно из самых мощных средств наблюдения США. Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что с помощью американской системы пытались просканировать Крым.