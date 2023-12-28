28 декабря 2023, 10:26

Системы РЭБ назвали важным преимуществом России перед Украиной

РИА «Новости»
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Системы радиоэлектронной борьбы обеспечили России надежную защиту и техническое преимущество перед Вооруженными силами Украины. Об этом заявил колумнист The Daily Telegraph Джо Барнс.

«Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту», - сказал он.

По мнению журналиста, благодаря системам РЭБ российские войска в технологическом плане заняли более выгодную позицию. Они глушили радиочастоты и шифровали системы наведения, из-за чего украинские беспилотники и реактивные снаряды HIMARS почти не попадали в цель.

ВСУ, по информации Джо Барнса, не смогли противостоять российским системам. Несмотря на военную помощь с Запада, они так и не получили средства противодействия РЭБ противника. Опасаясь утечки технологий, США запретили такие поставки.

Войскам России удалось заблокировать одно из самых мощных средств наблюдения США. Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что с помощью американской системы пытались просканировать Крым.

Беспилотники Оружие Армия Импортозамещение
27 декабря 2023, 14:01
Появилось видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1в»
Пресс-служба Минобороны
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Кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк и выведение его на расчетную орбиту появилось в Сети. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли успешно», - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что с аппаратом поддерживают устойчивую связь. Бортовые системы корабля работают в штатном режиме.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» также состоялся в марте 2023 года.

Полет контролировали с помощью средств наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«Союз-2.1в» представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса, которая предназначена для запуска космических аппаратов со стартовых комплексов аппарата «Союз-2».

Корабли Видео Россия
27 декабря 2023, 13:05
Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57
РИА «Новости»
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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) передал Министерству обороны заключительную партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова привели на сайте ведомства.

Самолеты успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных истребителей оказалось возможным благодаря решению вопросов по поставкам комплектующих и совершенствованию технологий сборки.

«Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», - подчеркнул Мантуров.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, которые также привели в релизе Минпромторга, в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые поступят ВКС России в 2024 году.

В начале декабря Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Техника прошла наземные и летные испытания.

Истребители Истребитель Су-57 Самолеты Заводы
27 декабря 2023, 06:05
Новый дрон-камикадзе с защитой от РЭБ создали в России
РИА «Новости»
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В России создали барражирующий боеприпас «Суперкам» с эффективной защитой от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сейчас его испытывают. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА «Новости».

«На текущий момент в контуре Ростеха создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам\"-камикадзе уже проходят испытания», - рассказал он.

Чемезов назвал одну из особенностей новых БПЛА - это высокая степень защищенности от РЭБ, из-за которой такие аппараты будет труднее подавить.

Ранее директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская признала, что Россия успешно развивает технологии роев дронов. По ее словам, украинская сторона отстает в этой сфере. Также она заявила, что ВСУ нужна новая система борьбы с беспилотниками, потому что старые методы перестают действовать.

Беспилотники Ростех Россия Технологии
27 декабря 2023, 00:07
Новейшую бикалиберную РСЗО создадут в России
РИА «Новости»
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В России разрабатывают новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение», сообщил в интервью РИА «Новости» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Серийное производство нового вооружения начнется в первой половине 2024 года.

Чемезов пояснил, что базой для РСЗО «Возрождение» стала система дистанционного минирования «Земледелие», которая хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО. В Ростехе предложили «нарастить ее потенциал».

«Она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», - пояснил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации подтвердил, что новая разработка прошла испытания, ее считают очень актуальной. Бикалиберная машина сможет минировать территорию снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами калибра 220 миллиметров. Серийный выпуск РСЗО «Возрождение» начнется в начале 2024 года.

Передовая российская технология роя дронов поразила украинских специалистов. Благодаря машинному обучению беспилотники находят цели , а сами дроны становятся неуязвимыми для РЭБ.

Ростех Россия Оружие Машины Технологии

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