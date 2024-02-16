Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области

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Отечественный оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил выпуск различной техники, заявил президент Владимир Путин. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что доволен результатами, которые демонстрирует ОПК.

«В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора», - сказал президент.

В качестве примера Путин привел данные по производству индивидуальной бронезащиты. Оно, по его данным, выросло в 10 раз. Производство автомашин разного класса - в семь раз.

«Производство танков выросло в пять раз - не на какие-то проценты, а в пять раз», - подчеркнул он.

Также Путин привел данные о росте выпуска бронемашин различного класса. Оно выросло в 3,5 раза.

«Все в разы, разы», - констатировал глава государства.

В будущем у отечественного ОПК, отметил Путин, еще много работы.