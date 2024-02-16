Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области
Подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
«В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу», - написал он.
Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков , похожих на взрывы, прогремевших в городе в минувшую пятницу. Кроме сильного грохота очевидцы ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен.
Позже Голубев сообщил, что прогремевшие звуки взрывов долетели до Ростовской области из зоны проведения спецоперации. Также он заверил, что ситуация в регионе находится под контролем.
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