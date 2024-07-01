01 июля 2024, 07:12

Система наведения АTACMS оказалась в распоряжении российских специалистов

РИА «Новости»
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Российские специалисты приступили к изучению системы коррекции наведения и полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США, в их распоряжении оказались GPS модуль и блок лазерных гироскопов. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

«Нам представили систему наведения, боевые части ракеты ATACMS. Здесь есть три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым ракета держится отстроенной баллистической траектории. Благодаря GPS антенне проводится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», - сказал он.

Специалисты также изучают процесс полета ATACMS на всей корректируемой траектории полета.

Оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS разработала американская компания Lockheed Martin. Ее запускают из РСЗО, в том числе комплекса M142 HIMARS.

При этом российские военкоры ранее отмечали, что США уже испытали новую ракету Precision Strike Missile, которая в будущем станет заменой ATACMS.

Россия
28 июня 2024, 21:32
Россия начнет производить ракеты средней и меньшей дальности
РИА «Новости»
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России необходимо развернуть производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«В любом случае нам нужно <…> принимать решения о том, где - если это потребуется для обеспечения нашей безопасности - их размещать», - подчеркнул российский лидер.

Ранее политолог Иван Коновалов заявил , что, если США начнут развертывать в Европе ракеты малой и средней дальности, местное население воспримет это с большой тревогой. По его словам, размещение американского оружия в Европе вызовет волну демонстраций.

ДРСМД Россия Оружие
27 июня 2024, 01:03
Российский флот получит более 40 кораблей в этом году — Путин
РИА «Новости»
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Динамика создания и модернизации кораблей для Военного-морского флота России набрала темпы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

«В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля, в 2023 году - 33, в 2024 планируется передать более 40», - сказал глава государства.

По его словам, флот не только вводит в строй новые корабли и получает современные виды вооружений. Технику ремонтируют и проводят ее глубокую модернизацию.

«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», - подчеркнул президент.

Ранее на успехи российских кораблестроителей обратил внимание обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу. По его словам, новый российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплотил в себе требования к новому поколению военных кораблей.

Военные Корабли Владимир Путин
26 июня 2024, 09:12
Ударное оружие неактуально. Адмирал Пепеляев — об оснащении перспективного авианосца
РИА «Новости»
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Перспективный авианосец следует обеспечить зенитным ракетно-пушечным комплексом и беспилотниками, а не ударным ракетным оружием. Бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил РИА «Новости», что важно сосредоточиться на авиационной составляющей судна.

Перспективный авианосец следует обеспечить зенитным ракетно-пушечным комплексом и беспилотниками, а не ударным ракетным оружием. Бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил РИА «Новости» , что важно сосредоточиться на авиационной составляющей судна.

«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля, как авианосец, неактуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую», - сказал он.

Пепеляев напомнил, что задача авианосца - выполнять функцию плавучего аэродрома. По его мнению, важно установить на нем ЗРПК «Панцирь» и беспилотные системы, укрепить авиационное крыло для нападения и обороны.

Водоизмещение перспективного авианосца, за разработку которого отвечал Пепеляев, составит от 70 до 90 тысяч тонн. По словам вице-адмирала, судну предстоит выпускать и принимать самолеты Су-33, МиГ-29К/Куб и Су-57.

В июне начались плановые учения Тихоокеанского флота с отработкой ракетных ударов. К ним присоединились около 40 кораблей и катеров.

Авиация Корабли Оружие
25 июня 2024, 07:57
Новые колесные самоходные гаубицы «Мальва» передали военным
РИА «Новости»
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Российские войска получили партию новейших колесных самоходных гаубиц «Мальва» калибра 152 миллиметра. Они приспособлены к езде по бездорожью и экономичные в эксплуатации, сообщил Ростех.

«Мальву» создали на базе шасси БАЗ, обеспечили полным приводом, мощным дизельным двигателем, режимом «одновременный огневой налет» и возможностью автоматизированного расчета параметров стрельбы. Боезапас гаубицы рассчитан на 30 выстрелов.

По информации разработчиков, установка предназначена для ударов по командным пунктам, системам ПВО, колоннам техники и другим объектам противника. «Мальва» более маневренная, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу, и экономичная в использовании. Перевозить ее можно в грузовом отсеке самолета Ил-76.

Государственные испытания новинки завершились в 2023 году.

«Мальва» от Ростеха стала первой в России колесной самоходной артиллерийской установкой.

Ростех Оружие Армия Импортозамещение

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