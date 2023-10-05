Силовики опробуют новую маскирующую от высокоточного оружия гранату

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«Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У», - сообщил он.

Военные получили гранату в сентябре, затем ею заинтересовались силовики. Они проведут опытную эксплуатацию РДГ-У в своих подразделениях.

Дымовую гранату презентовали на форуме «Армия-2022». Корпус РДГ-У массой 700 граммов сделали из композитных материалов, она сможет работать при температуре от -50 до 55 градусов. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения создал ее для маскировки не только отдельных военнослужащих, но и небольших подразделений, машин и техники. В Ростехе заявили, что такие гранаты смогут укрывать от высокоточного оружия с тепловизионным прицеливанием и управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне.