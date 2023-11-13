13 ноября 2023, 12:17

«Шах и мат». Новый истребитель Checkmate станет самым маневренным

РИА «Новости»
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Российские авиазаводы приступили к подготовке выпуска первых образцов истребителя Checkmate. О том, что из себя представляет самолет и какими преимуществами он обладает, «360» рассказал военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Легкий и маневренный Он обратил внимание на легкость и маневренность нового самолета. По словам эксперта, свое название «шах и мат» истребитель получил не просто так: он сможет сочетать в себе как серьезные боевые функции, так и относительно недорогое производство.

«„Шах и мат“ - переводится с английского название этого самолета. Изготовлен по технологии стелс и имеет один двигатель. При одном двигателе он легче, чем Су-57 и значительно более дешевый с учетом того, что один двигатель», - отметил Кнутов.

Военный историк обратил внимание, что новый истребитель сможет нести на себе вооружение с самолета Су-57.

«Полагаю, что линейка вооружений будет совместима у Су-57 и Checkmate, чтобы удешевить производство оружия, и при этом оно было достаточно современным и универсальным», - добавил он.

Новейшие системы проектирования Кнутов также заявил, что при разработке Checkmate авиаконструкторы использовали 3D- моделирование.

«Сейчас особенность заключается в том, что мы используем, как и американцы, новые системы проектирования - 3D-моделирование. Они очень эффективны, и за счет этого удается сократить сроки проектирования и сроки реализации», - заключил военный эксперт.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что опытный образец Checkmate может появиться в России до конца 2025 года. Специалисты Ростеха уже передали всю необходимую документацию на завод-изготовитель.

Истребители Самолеты Россия Оружие Армия
13 ноября 2023, 07:38
Мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос на фоне их применения на СВО
Пресс-служба Минобороны
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Спрос на российские истребители Су-35, танки Т-90 и вертолеты Ка-52 на мировом оружейном рынке вырос на фоне их применения в ходе спецоперации. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, также увеличилась популярность тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, самоходной гаубицы «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Российская военная техника продемонстрировала свою эффективность в противодействии натовской, констатировал Артяков. Он добавил, что партнеры «Ростеха» следят за применением отечественного вооружения на поле боя, анализируют, что стоит доработать. Представители промышленности получают обратную связь из зоны СВО.

«Портфель заказов „Рособоронэкспорта“ стабильно держится на уровне свыше четырех триллионов рублей. Мы постоянно работаем над его увеличением - расширяем географию и номенклатуру поставок в дружественные страны, продвигаем продукцию для всех видов вооруженных сил и родов войск», - добавил заместитель генерального директора «Ростеха».

По его словам, наиболее перспективные направления - ПВО, ВВС, бронетанковая техника и стрелковое оружие.

Вертолеты Истребители Ростех Танки
13 ноября 2023, 04:46
Подготовка к производству истребителей Checkmate началась в России
РИА «Новости»
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Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на пресс-службу Ростеха.

Российские специалисты начали готовиться к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщило РИА «Новости» , сославшись на пресс-службу Ростеха.

Как заявили в госкорпорации, в проект внесли изменения, основанные на проведенных ранее работах. Это позволило скорректировать сроки первого вылета.

«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», - сказали журналистам.

После первой презентации истребителя потенциальных заказчиков попросили дать обратную связь. На основе отзывов изменили стоимость и некоторые технические решения. По словам пресс-службы, это помогло увеличить конкурентоспособность и коммерческую привлекательность Checkmate.Также это снизило технические риски при его создании.

Впервые Checkmate презентовали летом 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Он представляет собой первый в России однодвигательный самолет пятого поколения.

Истребители Россия
10 ноября 2023, 06:12
Снайперы на Марьинском направлении получили специально разработанные для СВО винтовки Raptor
РИА «Новости»
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Разработчики передали снайперам на Марьинском направлении новые винтовки BespokeGun Raptor Tactical .338 LM с уменьшенной отдачей и дальностью поражения до 1850 метров. Представители «Московской оружейной компании» сообщили об этом ТАСС.

Новую винтовку создали специально для нужд спецоперации. Ее выпустили в виде целого комплекса - вместе с индивидуальными боеприпасами, прицелом, приборами наблюдения. Они поражают цели на расстоянии до 1850 метров при кучности стрельбы не больше 0,3 МОА.

«Мы пробовали в работе винтовки разных производителей. Но есть моменты, которые меня как стрелка не устраивают: моя масса тела не позволяет большую отдачу. Здесь отдача минимизирована», - сказала снайпер с позывным Маша.

Весной российская армия приняла на вооружение винтовку Чукавина концерна «Калашников» для ведения боя на малом и среднем расстояниях. Она успешно прошла государственные испытания.

Оружие Армия
09 ноября 2023, 14:52
Медведев призвал Минобороны устранить проблемы с выплатами довольствия военным
РИА «Новости»
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Минобороны и командиры обязаны контролировать регулярную оплату денежного содержания военных. Это то, что гарантировано государством и с чем не должно быть проблем, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими. Кадры с нее он опубликовал в Telegram-канале.

«Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, <…>, но это обязанность Минобороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно», - заявил Медведев, сославшись на действующее российское законодательство.

По его словам, в данном вопросе не должны возникать проблемы. Зампред Совбеза выразил надежду на то, что все подразделения будут отслеживать это.

С таким заявлением Медведев выступил перед военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино.

Ранее зампред комитета Госдумы по контролю Алла Полякова рассказала о пакете льгот для военнослужащих по контракту. По ее словам, помимо единовременной выплаты, есть зарплата, надбавки, социальные гарантии и пенсионные права.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья граждан страны, решивших участвовать в спецоперации на Украине в добровольном порядке.

Дмитрий Медведев Россия Армия Деньги Совет безопасности РФ

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