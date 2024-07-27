Сеймур Херш рассказал о гневном звонке Обамы Байдену

«Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: „Дела обстоят так. У нас есть одобрение [вице-президента США Камалы] Харрис на применение 25-й поправки“», - рассказал он.

По словам Херша, в соответствии с 25-й поправкой главу Штатов отстраняют от власти из-за недееспособности, а его обязанности передаются вице-президенту государства.

Выборы в США пройдут 5 ноября. Сначала предполагали, что демократов представит Байден, но после провальных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампам в Демократической партии призвали главу государства отказаться от участия в выборах. Уже 21 июля он заявил о выходе из гонки.