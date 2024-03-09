Севастопольцам объяснили причины громких звуков в центре города

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Военные осуществляют маневры по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с использованием стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Тренировка закончится примерно в 20:00.

«В городе все спокойно», - написал Развожаев.

До этого тренировка флота прошла 5 марта. Тогда в Севастополе также звучали громкие звуки.

Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами провели в Севастополе в феврале. Население предупредили о звуках взрывов из-за гранатометания с катеров.