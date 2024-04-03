Серийное производство нового средства борьбы с дронами наладили в России
Предприятия начнут серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», который увеличивает скорость работы звена РЭБ. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным разработчиков из добровольческого проекта «Локтар», новинку можно использовать в разведывательно-ударном комплексе тактического звена.
Оператору «Грани» потребуется всего 10 минут, чтобы проанализировать радиообстановку, обнаружить цель и передать ее координаты в командный пункт артиллерии. В издании добавили, что анализ и передача информации будут проводить еще быстрее, если военные задействуют сразу несколько комплексов.
Ранее волонтеры разработали для военнослужащих новую систему подавления БПЛА. Новинка получила официальное название «Орнитолог-1М+», но бойцы стали называть разработку «утюгом» из-за схожести формы. Благодаря устройству, военнослужащие могут приземлять беспилотники, а также захватывать и перепрограммировать дроны.