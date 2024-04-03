03 апреля 2024, 18:26

Серийное производство нового средства борьбы с дронами наладили в России

РИА «Новости»
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Предприятия начнут серийное производство комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», который увеличивает скорость работы звена РЭБ. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным разработчиков из добровольческого проекта «Локтар», новинку можно использовать в разведывательно-ударном комплексе тактического звена.

Оператору «Грани» потребуется всего 10 минут, чтобы проанализировать радиообстановку, обнаружить цель и передать ее координаты в командный пункт артиллерии. В издании добавили, что анализ и передача информации будут проводить еще быстрее, если военные задействуют сразу несколько комплексов.

Ранее волонтеры разработали для военнослужащих новую систему подавления БПЛА. Новинка получила официальное название «Орнитолог-1М+», но бойцы стали называть разработку «утюгом» из-за схожести формы. Благодаря устройству, военнослужащие могут приземлять беспилотники, а также захватывать и перепрограммировать дроны.

Разведка Беспилотники Военные Армия
03 апреля 2024, 14:31
Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в России вырос втрое за год
РИА «Новости»
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В 2023 году в России в три раза увеличился объем выпуска автомобилей и бронетанковых вооружений, в семь раз вырос выпуск средств поражения. Об этом доложил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Увеличили выпуск техники и вооружения, <…> по очень многим позициям - в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению - втрое, по средствам поражения - в семь раз», - констатировал он.

Председатель правительства добавил, что выпуск техники связи, разведки и радиоэлектронной борьбы и вовсе вырос в девять раз. Кроме того, удалось нарастить производство комплектов медицинского оборудования, в частности для использования в полевых условиях.

Мишустин сообщил также, что участников спецоперации по поручению президента России Владимира Путина освободят от налога на имущество.

Глава кабмина отметил, что государство должно помогать бойцам СВО своевременно и в полном объеме.

Машины Михаил Мишустин
03 апреля 2024, 09:14
Комплекс борьбы с FPV-дронами «Тетраэдр» испытали в зоне СВО
Global Look Press
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Комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр» успешно испытали в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов.

«Средство радиоэлектронной борьбы „Тетраэдр“ предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей», - поделился он.

Иванов назвал «Тетраэдр» надежным подавителем, который прошел жесткую программу тестирования и доказал эффективность. Его работу уже проверили на беспилотниках разных размеров.

Особенность комплекса в том, что его можно устанавливать как на военные, так и на гражданские объекты. Например, его можно использовать для защиты машин скорой или общественного транспорта. Стоит «Тетраэдр» около 300 тысяч рублей.

Ранее новую систему подавления дронов направили в зону СВО волонтеры-умельцы из Краснодара. Российские военные прозвали устройство «утюг» из-за внешней схожести. Устройство позволяет приземлить беспилотник, а затем захватить и перепрограммировать его.

Беспилотники Военные Работа Машины
03 апреля 2024, 06:13
Офицер назвал геймеров лучшими операторами БПЛА
Unsplash
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Увлекавшиеся компьютерными играми бойцы быстрее остальных осваивали управление дронами за счет развитой моторики рук. Командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка заявил об этом РИА «Новости».

«Это ему это очень сильно поможет. Вот у меня есть такие парни, у которых моторика рук очень сразу развита за счет этого. Поэтому это вообще идеальные парни, побольше бы таких здесь. Очень помогает, если игрался там в игрушки», - сказал он.

Военнослужащий посоветовал родителям не волноваться слишком сильно, если их сын-подросток много времени проводит за компьютером. Сам Бошка до мобилизации работал трактористом. Он заявил, что за последние полтора года методы ведения боевых действий в техническом плане сильно изменились, и теперь всю основную работу стали выполнять посредством беспилотников.

Российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан» признали на Украине серьезной угрозой. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что военные жаловались на атаки с их применением.

Видеоигры Беспилотники Оружие
01 апреля 2024, 09:24
Ленинградский военный округ возглавил генерал Лапин
РИА «Новости»
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Командующим Ленинградским военным округом назначили Героя России генерал-полковника Александра Лапина, который возглавлял Главный штаб Сухопутных войск ВС России. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Источник издания заявил, что начальника Главного штаба Сухопутных войск - первого заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками Александра Лапина назначили на новый пост. По его словам, став командующим ЛВО , генерал-полковник получил повышение.

«По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом и параллельно группировкой почетнее», - сказал источник издания.

Официально о назначении не объявляли.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. До назначения командующим войсками Центрального военного округа в 2017 году возглавлял Общевойсковую академию Вооруженных сил России.

ЛВО создали в начале 2024 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что это сделали в ответ на расширение НАТО.

Санкт-Петербург Ленинградская область Военные Армия

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