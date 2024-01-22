«Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США

«Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней», - сказал он.

Рябков отметил, что еще до приостановки Договора о стратегических наступательных вооружениях механизмы введения ракет соблюдались в отношении «Сарматов». Замглавы МИД подчеркнул, что российские стратегические ядерные силы - «дышащий организм». Они могут адаптироваться под новые обстоятельства.

Минобороны России занялось решением задачи по оснащению первого ракетного полка ракетным комплексом с МБР «Сармат». Министр обороны Сергей Шойгу назвал его приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. Россия стала лидером в сфере межконтинентальных ракет после выпуска комплекса.

Одним из главных достоинств российских «Сарматов» является увеличенная дальность полета. Ракеты также могут менять курс и все равно достигать изначально выбранной цели. Ранее «Сармат» назвали знаковыми для конфликта на Украине и всей мировой стабильности.