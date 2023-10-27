Самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В пополнил ряды ВКС РФ

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«В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В», - сообщил он.

По словам Романова, ежегодно авиапарк армейской авиации обновляют за счет поступления модернизированной авиационной техники. ВКС РФ важно поддерживать тесное взаимодействие с предприятиями промышленности, что влияет на качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов в воинских частях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о важности улучшения боевых характеристик вертолетов Ка-52М и защищенности их летчиков. В сентябре министр лично изучил работу предприятия «Прогресс», которое занимается производством боевых вертолетов Ка-52М.

Воздушно-космические сил России продолжают получать новые летательные аппараты, среди них самый тяжелый серийный вертолет в мире - модернизированный Ми-26Т2В. Об этом начальник армейской авиации Игорь Романов рассказал в интервью газете «Красная звезда».