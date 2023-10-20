Ростех запустит в серийное производство гаубицу «Коалиция-СВ»

Читайте нас в:

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев назвал гаубицу значимой вехой в развитии отечественной артиллерии и сравнил новую САУ с боевым роботом.

«Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», - указали в пресс-службе.

«Коалицию-СВ» разработали для ликвидации артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Кроме того, благодаря автоматизированным процессам подготовки выстрела, САУ сокращает время начала стрельбы. Оружие может уничтожать средства ПВО и ПРО, а также пункты управления и полевые фортификационные сооружения.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) поставил российской армии партию новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины имеют дополнительную защиту от дронов-камикадзе.