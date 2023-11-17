«Ростех» создал модуль дистанционного управления танковым пулеметом

Камеры высокого разрешения Full HD с 30-кратным зумом, установленные на модуль, позволяют наблюдать и точно поражать цель, притом оператор, управляющий платформой, может находиться на расстоянии до километра. Он использует терминал, состоящий из ЖК-монитора и джойстика.

Есть возможность дооснастить изделие тепловизионным модулем и прибором ночного видения.

Платформу создали в этом году специалисты ставропольского завода «Сигнал», входящего в КРЭТ, по прямому запросу участников СВО. На все работы ушло лишь два месяца. В процессе создания участвовали будущие пользователи модулей. Изделие испытали на полигонах, и уже проверили в реальной боевой обстановке.

Платформы дистанционного управления пулеметом ПКТ получил 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. Подразделение направило разработчикам благодарственное письмо. Один из военнослужащих отметил, что устройства «хорошо себя зарекомендовали, с лучшей стороны показали себя в бою».