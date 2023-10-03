Ростех разработал систему подрыва снарядов в оптимальной для поражения противника точке

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Система автоматически рассчитывает точку взрыва таким образом, чтобы осколки образовали максимально большое облако для поражения цели, это позволит поражать цели за преградами. В составе комплекса - оптико-электронный блок, автомат сопровождения цели, цифровая вычислительная система и приводы для орудия.

Пушкой, оснащенной новой системой, можно управлять дистанционно, отметили конструкторы.

«Система программирует снаряд на подрыв вблизи цели по данным целеуказания оптико-электронного блока либо от связки радиолокационной станции и разведывательного БПЛА, позволяя эффективно поражать цели за преградами», - рассказал Ахматов.

Прототип системы проходит испытания на зенитной установке ЗУ-23М2, они завершатся до конца года. Новый комплекс может модернизировать разнообразные пушки калибром 30, 40 и 57 миллиметров.