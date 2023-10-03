Ростех разработал систему подрыва снарядов в оптимальной для поражения противника точке
Концерн «Кизлярский электромеханический завод» госкорпорации «Ростех» разработал систему автоматизированного управления орудиями, которая программирует боеприпас на взрыв в точке, оптимальной для поражения противника. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора «Концерна КЭМЗ» Магомед Ахматов.
Система автоматически рассчитывает точку взрыва таким образом, чтобы осколки образовали максимально большое облако для поражения цели, это позволит поражать цели за преградами. В составе комплекса - оптико-электронный блок, автомат сопровождения цели, цифровая вычислительная система и приводы для орудия.
Пушкой, оснащенной новой системой, можно управлять дистанционно, отметили конструкторы.
«Система программирует снаряд на подрыв вблизи цели по данным целеуказания оптико-электронного блока либо от связки радиолокационной станции и разведывательного БПЛА, позволяя эффективно поражать цели за преградами», - рассказал Ахматов.
Прототип системы проходит испытания на зенитной установке ЗУ-23М2, они завершатся до конца года. Новый комплекс может модернизировать разнообразные пушки калибром 30, 40 и 57 миллиметров.