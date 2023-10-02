Ростех провел сравнительные испытания американского и российских бронежилетов

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Она опубликовала видео, на котором специалисты проводили сравнительные испытания трех бронежилетов класса защиты Бр5: недорогого отечественного, американского и нового бронежилета «Оберег», разработанного Ростехом.

Несмотря на то, что бронежилет ВСУ производства США рассчитан на существенно более мощный патрон 7,62 на 51, его смогли пробить пули из автомата Калашникова патрона 7,62 на 39. Таким образом зарубежный образец показал самую низкую стойкость. Видеоролик наглядно продемонстрировал, как пуля пробила американский бронежилет и сохранила достаточное заброневое действие.

«Оболочка осталась в теле плиты, а сердечник, как мы видели, замечательно прошел, что, конечно, говорит не лучшим образом об этой плите и о том, насколько она хороша в реалиях текущей войны <…>», - отметил генеральный директор компании «Октава» (входит в Ростех) Павел Павленко.

Ранее специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали всесуточные фотомодули для наведения высокоточного оружия. Устройство позволяет отображать детали с высокой четкостью.