«Ростех» начал поставки в войска новых самоходок «Флокс»

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«Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему после нескольких выстрелов быстро менять огневую позицию. Оно предназначено для подавления живой силы, вооружения и техники противника», - сообщили в корпорации.

Новое орудие является одновременно пушкой и минометом, оно может без снижения темпа стрелять снарядами и минами. Калибр снарядов - 120 миллиметров.

«В сочетании с относительно невысокой ценой все это делает орудие доступным и востребованным в войсках», - добавили в «Ростехе».

Перевод орудия из походного в боевое положение занимает меньше минуты. САУ «Флокс» унифицирована, имеет бронированную кабину и отсеки для боеприпасов, что повышает защиту расчетов и боезапаса.

Ранее «Ростех» представил систему автоматизированного управления орудиями, которая программирует боеприпас на взрыв в точке, оптимальной для поражения противника. Пушкой, оснащенной новой системой, можно управлять дистанционно.