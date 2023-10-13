Рост производства танков российским ОПК назвали рекордным

Читайте нас в:

Авторы со ссылкой на данные украинских аналитиков сообщили, что в сентябре российская армия в зоне проведения спецоперации якобы потеряла около 40 танков. Однако за этот же срок количество новых боевых машин увеличилось.

Таким образом, оборонно-промышленный комплекс России может заменить утраченную технику новой и поставить еще дополнительные танки.

На Украине ситуация полностью противоположная. Харьковский завод имени Малышева с 2009 года выпустил только один танк и сейчас занимается модернизацией старых моделей. ВСУ полностью зависят от поставок военной техники от стран Запада, которая является ограниченной.

В общей сложности российские предприятия способны за полгода произвести достаточное количество новых современных танков - больший, чем весь объем боевых машин, полученных Украиной с начала спецоперации.

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) передал российским войска партию новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» с дополнительной зашитой башен от дронов-камикадзе. При разработке защитной конструкции инженеры ориентировались на опыт танкистов, которые ранее сами делали защиту от беспилотников в виде козырьков.