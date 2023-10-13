Рост производства танков российским ОПК назвали рекордным
Оборонные заводы России в короткие сроки значительно увеличили объемы производства российских танков, что свело на нет реакцию от потерь. Об этом сообщило издание The World Defence News.
Авторы со ссылкой на данные украинских аналитиков сообщили, что в сентябре российская армия в зоне проведения спецоперации якобы потеряла около 40 танков. Однако за этот же срок количество новых боевых машин увеличилось.
Таким образом, оборонно-промышленный комплекс России может заменить утраченную технику новой и поставить еще дополнительные танки.
На Украине ситуация полностью противоположная. Харьковский завод имени Малышева с 2009 года выпустил только один танк и сейчас занимается модернизацией старых моделей. ВСУ полностью зависят от поставок военной техники от стран Запада, которая является ограниченной.
В общей сложности российские предприятия способны за полгода произвести достаточное количество новых современных танков - больший, чем весь объем боевых машин, полученных Украиной с начала спецоперации.
Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) передал российским войска партию новых танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» с дополнительной зашитой башен от дронов-камикадзе. При разработке защитной конструкции инженеры ориентировались на опыт танкистов, которые ранее сами делали защиту от беспилотников в виде козырьков.