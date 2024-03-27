Российскую ФАБ-3000 назвали «рискованным излишеством»

Автор публикации отметил, что ФАБ-3000 оборудуют модулем коррекции и планирования, который превратит свободнопадающий боеприпас в способную планировать бомбу. Однако этот снаряд не смогут нести истребители Су-34, поэтому носителем станет бомбардировщик Ту-22М.

В этом случае летчикам придется приближаться к линии соприкосновения, что создать дополнительный риск поражения системами противовоздушной обороны.

«К тому же у России есть большое количество ФАБ меньшего размера и много Су-34 для перевозки. Поэтому ФАБ-3000 в целом должна оставаться диковинкой. Применение снаряда весом в три тонны само по себе рискованное излишество», - написали журналисты.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что ФАБ-3000 будут применять при уничтожении особо укрепленных районов ВСУ.