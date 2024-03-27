27 марта 2024, 13:23

Российскую ФАБ-3000 назвали «рискованным излишеством»

РИА «Новости»
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Применение авиабомб ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей из-за слабых аэродинамических характеристик этого типа боеприпаса. Об этом сообщило издание Forbes.

Автор публикации отметил, что ФАБ-3000 оборудуют модулем коррекции и планирования, который превратит свободнопадающий боеприпас в способную планировать бомбу. Однако этот снаряд не смогут нести истребители Су-34, поэтому носителем станет бомбардировщик Ту-22М.

В этом случае летчикам придется приближаться к линии соприкосновения, что создать дополнительный риск поражения системами противовоздушной обороны.

«К тому же у России есть большое количество ФАБ меньшего размера и много Су-34 для перевозки. Поэтому ФАБ-3000 в целом должна оставаться диковинкой. Применение снаряда весом в три тонны само по себе рискованное излишество», - написали журналисты.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что ФАБ-3000 будут применять при уничтожении особо укрепленных районов ВСУ.

Самолеты Оружие Армия
27 марта 2024, 08:51
Броню натовской техники ВСУ успешно пробивали ракетами «Инвар-М/М1»
РИА «Новости»
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Российские танки оснастили комплексом управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1», которая способна пробить любую броню. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки - в лобовой проекции», - сказал он.

Комплексом «Рефлекс-М» оснастили российские танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-72Б3М и Т-90М. Собеседник агентства заявил, что преимущество применяемой ими ракеты «Инвар-М/М1» - в тандемной кумулятивной боевой части. Благодаря ей средняя бронепробиваемость для этих снарядов составила около 800 миллиметров. В некоторых случаях боекомплект бронетехники Вооруженных сил Украины детонировал после первого же попадания российской ракеты.

На Херсонском направлении западную бронетехнику уничтожали ударами Т-72Б3. Российские военные заявили, что их танки по многим характеристикам лучше Abrams и Leopard.

Оружие Армия Импортозамещение Танки
27 марта 2024, 07:29
Ракетный полк «Ярс» вышел на новые маршруты патрулирования
РИА «Новости»
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Российские военнослужащие проведут командно-штабного учения. Ракетный полк ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения вывели на маршруты боевого патрулирования, сообщило Минобороны.

Крупногабаритный ракетный комплекс покинул специальные сооружения и отправился к месту маневров. Военным предстоит отработать смену полевых позиций, преодолеть участки условно зараженной местности, отразить атаку диверсантов и освоить новые районы боевого патрулирования. В учениях задействуют около 300 единиц техники.

Стратегический комплекс «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой стал частью ядерной триады и одним из самых эффективных вооружений современной России. Его передали в распоряжение армии в 2009 году. Установку оснастили электроникой, которая позволит преодолевать противоракетную оборону.

Ракеты Военные учения Иркутская область Оружие Армия
25 марта 2024, 08:12
Участникам задержания устроивших теракт в Crocus City Hall вручили награды
Пресс-служба Минобороны
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Бойцам группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания подозреваемых в теракте в Crocus City Hall в Брянской области, вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», - указали в оборонном ведомстве.

Личный состав получил медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия». Их вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев. Он поздравил каждого отличившегося военнослужащего и высоко оценил выполнение поставленных боевых задач.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом концерта группы «Пикник» ворвались в здание и начали стрелять по людям, которые пришли на выступление.

Жертвами теракта стали более 130 человек, пострадали - 182.

Исполнителей поймали. Они признали свою вину в теракте.

Задержания Награды Военные Россия Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 04:49
«Мы с тобой». Танкисты в зоне СВО поддержали пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Танкисты батальона «Август» 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» в зоне спецоперации выразили поддержку всем россиянам после террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Ролик опубликовало РИА «Новости».

Экипажи танков записали видео, на котором выезжают на боевые задачи со словами «Крокус сити холл - мы с тобой».

Один из командиров танкового экипажа отметил, что они выполняют свои задачи на передовой, а в тылу остаются их семьи.

«Придя в Crocus City Hall, враг пришел в дом каждого из нас. Это наши люди, наши дети, мы единый народ», - заявил военный.

Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби и небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага в знак поддержки пострадавшим в теракте в Красногорске. На фасаде самого высокого здания в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках.

Терроризм Военные Видео Россия Стрельба в Crocus City Hall

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