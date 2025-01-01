Российский военный рассказал, заменят ли бойцов роботами

Глава разведки ЧВК «Вагнер» с позывным Безрук в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказал, как попал в компанию и стал командиром разведчиков. На момент знакомства с «Вагнером» Безрук служил во внутренних войсках, но решил уволиться и подписать контракт с ЧВК.

«Начиналась компания вообще, скажем так, с маленькой группы. Численность этой группы составляла 67 человек», - рассказал собеседник 360.ru.

Его знакомство с ЧВК произошло случайно. На Новочеркасский полигон он приехал по приглашению товарищей, с которыми поддерживал общение со срочной службы. Там он увидел своего первого командира со «срочки», и тогда решил, что пойдет в компанию.

«Хотя на тот момент служил во внутренних войсках, в отряде специального назначения. После этого подошел к командиру своего отряда и попросил об увольнении. Меня уволили буквально суточным приказом. Приехал со сборов, за двое суток уволился, через сутки уехал на Украину, вот так и начал работать», - рассказал Безрук.

Это был 2014 год, уточнил боец. В разведку он попал гораздо позже. На тот момент в структуре было всего два человека, отметил Безрук.

Чем занималась разведка «Вагнера» Военный рассказал об особенностях работы в разведке ЧВК. Это не та фронтовая разведка, которая «выходит на передний край», пояснил вагнеровец.

«У нас это все по-другому. У нас был именно анализ, сбор информации, работа непосредственно с гражданским населением, также были и агентурные данные, и все остальное. Поэтому мы больше занимались сбором, коммуникацией и, соответственно, докладывали старшим руководителям», - рассказал Безрук.

В ходе интервью командиры Чепец и Безрук рассказали, что для них значил ЧВК «Вагнер» и как они получили свои главные награды. Полную версию интервью смотрите в социальных сетях 360.ru.