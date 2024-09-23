23 сентября 2024, 15:40

Российский истребитель Су-35 назвали идеальным самолетом для боев

РИА «Новости»
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Созданный в начале 2000-х годов российский истребитель Су-35 сохранил свои преимущества перед иностранными реактивными самолетами и станет их достойным конкурентом в будущем благодаря установленным системам малозаметности, радиолокации и силовых установок. Об этом сообщило издание The National Interest.

Авторы статьи отметили, что радиолокационные системы Су-35 обнаруживают воздушные суда противника на расстоянии до 350 километров. Кроме того, отсутствие ограничений на угол атаки и развитие сверхзвуковой скорости позволили самолетам сбивать ракеты из систем C-300.

Российский истребитель переносит до 12 снарядов малой дальности или четыре сверхзвуковые ракеты Р-37М с боеголовкой в 60 килограммов. А экипаж располагает автоматической пушкой для проведения обстрела противника в ближнем бою.

Действующая на борту система радиоэлектронной борьбы KNIRTI L175M «Хибины-М» затрудняет наведение ракет на Су-35. Высокая скорость и угол атаки позволяют летчикам уклоняться от запущенных по ним снарядам и приблизиться к противнику на минимальное расстояние даже под огнем.

«Эта полезная нагрузка в сочетании с его скоростью и сверхманевренностью, возможно, является причиной того, что украинцы уже просят более совершенные самолеты, чем F-16, которые они только начали получать», - отметили авторы материала.

Главный редактор портала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко в комментарии RT подтвердил выводы авторов американского издания, но не исключил, что рано или поздно Су-35 сменят современные истребители.

«Преимущества, действительно, сохранятся еще достаточно долгие годы, пока не появится что-то радикально новое в виде шестого поколения», - заявил он.

В начале мая этого года Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С. Генеральный директор компании Юрий Слюсарь подчеркнул, что это уже вторая поставка военных самолетов с начала года в рамках заключенного госконтракта.

Истребители Самолеты Россия
21 сентября 2024, 11:15
Во Владивостоке начались российско-китайские военные учения
РИА «Новости»
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Во Владивостоке начались российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Экипажи кораблей отработают артиллерийские стрельбы и несколько боевых упражнений.

«Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока», - процитировало ТОФ РИА «Новости».

Перед тем как отряд боевых кораблей двух стран покинул базу, состоялось торжественное построение экипажей.

В течение недели в Японском море экипажи кораблей будут практиковать навыки защиты от нападения с воздуха, воды и из-под воды. Отработают совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде.

Ранее Россия и КНР провели совместные учения в Южно-Китайском море. Они отработали тактику ведения боя, организацию противовоздушной обороны своих кораблей, конвоирование судов, а также методы поиска и спасения. В США забеспокоились из-за военных взаимодействий России и Китая.

Военные учения Военные Владивосток
19 сентября 2024, 18:55
Путин потребовал полностью закрыть потребности армии в БПЛА
Пресс-служба Кремля
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России необходимо полностью закрыть потребности в беспилотниках, а для этого — последовательно наращивать производство, повышать тактико-технические характеристики продукции и постоянно ее модернизировать. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Его слова привела пресс-служба Кремля.

России необходимо полностью закрыть потребности в беспилотниках, а для этого - последовательно наращивать производство, повышать тактико-технические характеристики продукции и постоянно ее модернизировать. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Сейчас с коллегами говорили, что чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления, и кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает», - добавил президент.

Кроме того, он поручил искать средства радиоэлектронного и огневого поражения вражеских дронов, чтобы сохранить жизни военнослужащих, военную технику и критически важные объекты.

Ранее Путин во время поездки в Санкт-Петербург посетил Специальный технологический центр , производящий беспилотники «Орлан».

Беспилотники Владимир Путин Армия Промышленность
17 сентября 2024, 00:38
Увеличение численности российской армии объяснили в Госдуме
РИА «Новости»
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Увеличение штатной численности Вооруженных сил России обусловлено растущими вызовами, с которыми сталкивается страна в последнее время, пояснил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ увеличит штатную численность на 180 тысяч военнослужащих.

«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. <…> Сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации», - пояснил депутат.

На данный момент штат ВС РФ укомплектован по нормам мирного времени, отметил Колесник. Увеличение численности необходимо для создания армии, исходя из опыта СВО.

Штатная численность Вооруженных сил РФ по новому указу составит 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Госдума РФ Депутаты Россия Владимир Путин Армия
27 августа 2024, 21:55
Российский гранатомет ГП-46 впервые покажут за рубежом
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Разработанный в России подствольный гранатомет ГП-46 презентуют на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку. Пресс-служба концерна «Калашников» показала новинку.

Разработанный в России подствольный гранатомет ГП-46 презентуют на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку.

Пресс-служба концерна «Калашников» показала новинку.

Выставка пройдет с 24 по 26 сентября. Пресс-служба концерна сообщила, что на ней гранатомет ГП-46 впервые представят за рубежом. Он предназначен для ударов по противнику, который находится в траншеях, окопах и небронированной технике.

Гранатомет калибра 40 миллиметров массой 1,6 килограмма способен стрелять прямой наводкой на расстояние до 400 метров.

Новое оружие можно использовать со специальным съемным прикладом либо присоединив к автомату Калашникова. Солдаты смогут вести настильную и навесную стрельбу, перезаряжая гранатомет поворотом ствола влево или вправо.

В 2023 году концерн «Калашников» выпустил рекордный объем оружия, сообщил RT. Он нарастил производство почти на 40%.

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