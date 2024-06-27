27 июня 2024, 01:03

Российский флот получит более 40 кораблей в этом году — Путин

РИА «Новости»
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Динамика создания и модернизации кораблей для Военного-морского флота России набрала темпы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

«В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля, в 2023 году - 33, в 2024 планируется передать более 40», - сказал глава государства.

По его словам, флот не только вводит в строй новые корабли и получает современные виды вооружений. Технику ремонтируют и проводят ее глубокую модернизацию.

«Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», - подчеркнул президент.

Ранее на успехи российских кораблестроителей обратил внимание обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу. По его словам, новый российский фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» воплотил в себе требования к новому поколению военных кораблей.

Военные Корабли Владимир Путин
26 июня 2024, 09:12
Ударное оружие неактуально. Адмирал Пепеляев — об оснащении перспективного авианосца
РИА «Новости»
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Перспективный авианосец следует обеспечить зенитным ракетно-пушечным комплексом и беспилотниками, а не ударным ракетным оружием. Бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил РИА «Новости», что важно сосредоточиться на авиационной составляющей судна.

Перспективный авианосец следует обеспечить зенитным ракетно-пушечным комплексом и беспилотниками, а не ударным ракетным оружием. Бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев заявил РИА «Новости» , что важно сосредоточиться на авиационной составляющей судна.

«Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля, как авианосец, неактуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую», - сказал он.

Пепеляев напомнил, что задача авианосца - выполнять функцию плавучего аэродрома. По его мнению, важно установить на нем ЗРПК «Панцирь» и беспилотные системы, укрепить авиационное крыло для нападения и обороны.

Водоизмещение перспективного авианосца, за разработку которого отвечал Пепеляев, составит от 70 до 90 тысяч тонн. По словам вице-адмирала, судну предстоит выпускать и принимать самолеты Су-33, МиГ-29К/Куб и Су-57.

В июне начались плановые учения Тихоокеанского флота с отработкой ракетных ударов. К ним присоединились около 40 кораблей и катеров.

Авиация Корабли Оружие
25 июня 2024, 07:57
Новые колесные самоходные гаубицы «Мальва» передали военным
РИА «Новости»
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Российские войска получили партию новейших колесных самоходных гаубиц «Мальва» калибра 152 миллиметра. Они приспособлены к езде по бездорожью и экономичные в эксплуатации, сообщил Ростех.

«Мальву» создали на базе шасси БАЗ, обеспечили полным приводом, мощным дизельным двигателем, режимом «одновременный огневой налет» и возможностью автоматизированного расчета параметров стрельбы. Боезапас гаубицы рассчитан на 30 выстрелов.

По информации разработчиков, установка предназначена для ударов по командным пунктам, системам ПВО, колоннам техники и другим объектам противника. «Мальва» более маневренная, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу, и экономичная в использовании. Перевозить ее можно в грузовом отсеке самолета Ил-76.

Государственные испытания новинки завершились в 2023 году.

«Мальва» от Ростеха стала первой в России колесной самоходной артиллерийской установкой.

Ростех Оружие Армия Импортозамещение
23 июня 2024, 04:37
«Не могут сбить». На Западе признали превосходство российского оружия
РИА «Новости»
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На Западе сравнили «Искандеры» и ATACMS, и вывод оказался не в пользу американских ракет. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, российские «Искандеры» успешно поражают цели, в то время как американские ракеты не могут преодолеть системы ПВО. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

«„Искандеры“ значительно более современные системы, чем ATACMS. Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват. <…> Даже сами украинцы вынуждены признать, что не могут сбить „Искандеры“», - отметил эксперт.

По словам Меркуриса, ракеты ATACMS - это устаревшие комплексы из 1970-х годов, которые не могут прорвать эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ракета «Искандер» поразила дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области. По данным Минобороны, российские силы ликвидировали две пусковые установки , две радиолокационные станции и кабины боевого управления.

Ракеты Оружие Запад ПВО
21 июня 2024, 15:56
Путин заявил о продолжении совершенствования армии России
РИА «Новости»
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Россия продолжит совершенствовать Вооруженные силы с учетом новых рисков и вызовов, заявил президент Владимир Путин. Оборонная политика страны, по его словам, будет выстраиваться с упором на передовые технологии, науку и последние тенденции в сфере вооруженной борьбы, военной стратегии и тактики.

В этом процессе опорой, безусловно, станет колоссальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, указал глава государства. Отдельно он выделил задачи, связанные с беспилотной авиацией и поставками в ВС новейшей техники.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем связи», - указал Путин.

Также, по его словам, российские специалисты будут продолжать работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которая сегодня массово идет в серийное производство.

«В наших планах и дальнейшее развитие ядерной триады », - подчеркнул он.

Оружие Владимир Путин

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