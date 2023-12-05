05 декабря 2023, 23:08

Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

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Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес первый приговор российским офицерам, не предотвратившим внезапное нападение ВСУ на территорию Белгородской области. Фигуранты уголовного дела получили по четыре года лишения свободы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Российские офицеры - Анатолий Бондарев и Дмитрий Дмитраков - остались при своих воинских званиях, избежав дополнительного наказания. Суд отказал обвинению в их лишении, поэтому после его отбытия они при желании смогут вернуться в армейские ряды.

Известно, что в ходе ракетной атаки, которую они не предотвратили, погибли семь военных и были уничтожены 15 единиц различной техники. Речь шла о событиях в селе Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года.

Офицеров обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 340 УК РФ (нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России).

Фигуранты дела свою вину не признали и будут обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес вердикт офицеру , который на два месяца самовольно ушел из воинской части в ДНР. Его приговорили к шести годам колонии и лишили воинского звания.

Суд Приговоры Россия Армия
05 декабря 2023, 18:58
Мишустин раскрыл данные по росту объема производства ОПК
РИА «Новости»
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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за последние 11 месяцев значительно увеличили объемы выпускаемой продукции по отношению к показателям прошлого года. Они в пять раз нарастили производство техники связи, средств поражения и радиоэлектронной борьбы и разведки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Он добавил, что объемы выпуска бронетанкового вооружения увеличились в три раза, авиационной техники и беспилотников - вдвое, автомобилей - почти в три раза.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая снаряжение и соответствующую оборонительную инфраструктуру», - заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что по всей линии размещения войск построили тысячи инженерных сооружений.

Он отметил, что достигнутых результатов удалось достичь за счет дополнительного финансирования оборонного сектора. Сегодня в работе задействованы более 360 предприятий, куда дополнительно привлекли около 520 тысяч новых работников.

Отдельно глава правительства отметил, что российские промышленники оперативно наладили выпуск мобильной медицинской инфраструктуры, необходимой в полевых условиях, а также увеличили производство останавливающих кровь повязок, которые заменили импортные.

О быстром выходе российского оборонно-промышленного комплекса на крупные объемы производства ранее заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что выпуск средств поражения, специальной техники и вооружений за год увеличился кратно.

Ядерное оружие Армия Михаил Мишустин Промышленность
05 декабря 2023, 14:16
Новая партия добровольцев пополнила спецназ «Ахмат»
РИА «Новости»
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Чеченский спецназ «Ахмат» пополнился новой партией добровольцев.  Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Очередная группа добровольцев пополнила легендарный спецназ „Ахмат“. Специальным бортом защитники Родины вылетели в зону проведения спецоперации из аэропорта в Грозном», - написал он.

Кадыров отметил, что бойцы «Ахмата» зарекомендовали себя самыми лучшими условиями для добровольцев, образцовым отношением к личному составу и бесстрашным духом.

«Кандидаты в „Ахмат“ проходят ускоренный курс тактической и огневой подготовки в Университете спецназа. Они предпочитают выдвигаться туда через Чечню, потому что весьма довольны предоставленными условиями», - добавил глава республики.

В конце ноября Кадыров заявлял о готовности трех тысяч чеченских бойцов направиться в зону СВО, писал RT.

Чечня Рамзан Кадыров Военные
04 декабря 2023, 14:16
Картаполов назвал личным мнением предложения об увеличении срока службы по призыву
РИА «Новости»
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Никакой необходимости увеличить срок службы по призыву до двух лет на сегодняшний день нет, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он отреагировал на высказывания на этот счет членов комитета Виктора Соболева и Андрея Гурулева, сообщило РИА «Новости».

По мнению Соболева и Гурулева, в настоящее время необходимо рассмотреть возможность увеличения срока службы по призыву.

Картаполов в ответ заявил, что эти «умозаключения и высказывания» представляют абсолютно личное и частное мнением депутатов.

«Что касается позиции комитета по обороне Госдумы, то эти заявления никак с ней не коррелируются», - подчеркнул он.

Комитет ГД по обороне, по словам Картаполова, остается убежденным сторонником того, что никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет.

Ранее с призывом увеличить срок срочной службы с одного года до двух лет выступал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Также аналогичное предложение высказывал сенатор Владимир Джабаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сообщал, что в Кремле вопрос увеличения срока службы не обсуждался. При этом он обратил внимание, что решающее мнение в вопросе останется за Минобороны.

Госдума РФ Россия Армия
03 декабря 2023, 23:27
Увеличить срок службы в армии предложили в Госдуме
РИА «Новости»
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Вопрос об увеличении срока службы в армии давно назрел, особенно с учетом серьезной военно-политической обстановкой в стране. Об этом изданию News.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По словам депутата, первые полгода новобранцы должны проводить в учебных частях, остальные полтора года - в действующей армии. Это позволит получить в итоге мощную и хорошо обученную армию.

«Тогда наши войска будут действительно боеспособными», - заявил Соболев.

Парламентарий пояснил, что современная техника требует обучения, для солдат должны проводить комплексы тренировочных мероприятий. А командиры должны учиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействия между ними.

Депутат заключил, что поддерживает эту инициативу, но окончательное решение примет президент России. Соболев считает, что у инициативы не будет противников, так как это решение позволит защитить суверенитет страны и отразить агрессию Запада.

Ранее Минобороны РФ объяснило указ президента Владимира Путина об установлении штатной численности ВС России. Увеличение числа военных поэтапно реализуют за счет граждан, которые намерены добровольно подписать контракт.

Госдума РФ Армия

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