Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ

Российские офицеры - Анатолий Бондарев и Дмитрий Дмитраков - остались при своих воинских званиях, избежав дополнительного наказания. Суд отказал обвинению в их лишении, поэтому после его отбытия они при желании смогут вернуться в армейские ряды.

Известно, что в ходе ракетной атаки, которую они не предотвратили, погибли семь военных и были уничтожены 15 единиц различной техники. Речь шла о событиях в селе Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года.

Офицеров обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 340 УК РФ (нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России).

Фигуранты дела свою вину не признали и будут обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес вердикт офицеру , который на два месяца самовольно ушел из воинской части в ДНР. Его приговорили к шести годам колонии и лишили воинского звания.