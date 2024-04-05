Российские военные получили очередную партию «убийц» американских БМП Bradley

В 2023 году в России в три раза увеличился объем выпуска автомобилей и бронетанковых вооружений, в семь раз вырос выпуск средств поражения. Об этом доложил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Увеличили выпуск техники и вооружения, <…> по очень многим позициям - в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению - втрое, по средствам поражения - в семь раз», - констатировал он.

Председатель правительства добавил, что выпуск техники связи, разведки и радиоэлектронной борьбы и вовсе вырос в девять раз. Кроме того, удалось нарастить производство комплектов медицинского оборудования, в частности для использования в полевых условиях.

Мишустин сообщил также, что участников спецоперации по поручению президента России Владимира Путина освободят от налога на имущество.

Глава кабмина отметил, что государство должно помогать бойцам СВО своевременно и в полном объеме.