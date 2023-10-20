Российские военные эксперты нашли комплексное решение в борьбе с ATACMS

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Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что к патрулированию акватории Черного моря приступили истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность действия такого вооружения позволяет наносить мгновенные удары по установкам и складам с ракетами ATACMS, выявленным разведкой.

«Кинжалы» могут поражать корабли-носители морских дронов, дополнил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Вторая часть комплексного подхода - подготовка расчетов ПВО для перехвата уже выпущенных ракет. Командир одной из зенитно-ракетных батарей «Южной» группировки войск с позывным Пуля рассказал агентству, что зенитчики учатся очень быстро. Для создания способа противодействия достаточно несколько пусков ATACMS. Зенитчики изучают «поведение» ракеты на различных этапах полета и генерируют способ перехвата.