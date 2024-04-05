Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против украинских дронов

Симбирское конструкторское бюро локализовало производство дронов «Пиранья» в России и нарастило выпуск до 300 штук в день. Представитель предприятия сообщил об этом ТАСС.

«Мы уже давно прошли шаг переноса производства в Россию - мы имеем два филиала в Ульяновске, где каждый день осуществляются беспрерывные циклы производства. Производственная мощность от 300 штук в день», - сообщил он.

FPV-дрон «Пиранья-10», при помощи которого российские военные уничтожили первый танк Abrams в распоряжении Вооруженных сил Украины, отнесли к малой беспилотной авиации. Конструкторское бюро разработало 64 конфигурации этого БПЛА, в том числе с устройством сброса и тепловизором. Такие аппараты можно использовать как дроны-камикадзе с полетом в один конец, сбрасывать взрывчатку и возвращать на базу или наблюдать за противником.

Первый Abrams подбили в начале 2024 года на Авдеевском направлении. Беспилотник навели на корму башни танка.