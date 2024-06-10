10 июня 2024, 17:41

Российские ракетоносцы и бомбардировщики совершили полет над тремя морями

Пресс-служба Минобороны
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Стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 провели плановый полет над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Продолжительность самого дальнего полета составила более шести часов. На некоторых частях маршрута российские самолеты сопровождали зарубежные истребители.

Полет был плановым, пилоты дальней авиации регулярно совершают вылеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Ранее истребители МиГ-31 сопроводили над акваториями Берингова и Охотского морей американский стратегический бомбардировщик B-1В Lancer. Самолеты проследили, чтобы зарубежный борт не нарушил границу России.

Авиация Истребители Самолеты Арктика Армия Балтийское море
10 июня 2024, 02:39
«Рособоронэкспорт» подписал контракты на поставку более 170 вертолетов
РИА «Новости»
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«Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», заключил контракты на поставку более 170 вертолетов более чем в 20 стран. Об этом гендиректор компании Александр Михеев заявил на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024, сообщило РИА «Новости».

«Среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов мы отмечаем боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П, которые представим на выставке», - сказал Михеев.

По его словам, российские вертолеты доказали свои высочайшие характеристики в реальных боевых условиях, а производственные мощности компании позволяют полноценно исполнять экспортные контракты, причем при первоочередном выполнении гособоронзаказа.

Сама выставка пройдет на территории МВЦ «Крокус Экспо» с 10 по 12 июня. В ее рамках компания также представит широкую линейку авиационных средств поражения, в том числе новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету 305Э.

Прошлым летом «Рособоронэкспорт» подписал с иностранным партнером контракт на сумму выше полумиллиарда долларов в первый же день работы форума «Армия-2023».

Вертолеты Выставки Экспорт Ростех Россия Оружие Москва
07 июня 2024, 07:48
Российские и сирийские самолеты отработали авиаудары
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Военные самолеты России и Сирии провели совместное патрулирование в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и отработали авиаудары. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В учениях участвовали истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34.

«Экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне», - передали в оборонном ведомстве.

Ранее два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем вблизи Аляски. Самолеты провели в воздухе более 11 часов, периодически их сопровождали иностранные истребители.

До этого стратегические ракетоносцы летали над Баренцевым, Норвежским и Чукотским морями. Все полеты они выполняли по международным стандартам.

Истребители Военные учения Сирия Военные Самолеты Россия
07 июня 2024, 03:45
Корабли Черноморского флота поменяли тактику
РИА «Новости»
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Корабли Черноморского флота продолжают выполнять тактические задачи, не оставляя Севастополь. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, корабли поменяли свою тактику, чтобы не стоять просто в бухте и не подвергаться опасности. Таким образом, флот, в который входит морская авиация, успешно уничтожает угрожающие Севастополю безэкипажные корабли противника.

«Флот это и другие подразделения, которые очень эффективно работают с точки зрения обороны. Так что пусть эти заявления останутся для тех, кто их слушает на Западе», - резюмировал губернатор.

Ранее военнослужащие Черноморского флота поразили военные объекты Вооруженных сил Украины крылатыми ракетами комплекса «Бастион».

Также стало известно, что силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

Это произошло в северо-западной части Черного моря.

Авиация Корабли Севастополь Запад
02 июня 2024, 00:13
Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года
РИА «Новости»
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Военно-транспортной авиации ВКС России 1 июня 2024 года исполнилось 93 года. Мария Михейчик и Нина Коробкова подготовили спецрепортаж о российской авиации и героях-летчиках, которые охраняют мирное небо над Россией, выполняют сложные операции в Арктике и другие важные миссии в стране и за ее пределами.

Генерал-лейтенант Бенедиктов признался, что на первом вылете в процессе обучения рулению у него не все получалось сразу, «не давалось».

« Инструктор-летчик нестандартными примерами научил меня, если можно сказать, заставил. Одним словом, отвлек от такого напряжения, и все стало получаться», - отметил военный.

Бенедиктов признал, что теперь часто использует этот прием, и применял его, будучи инструктором в разных должностях.

«Здравствуй, железо» У пилотов принято здороваться с самолетом, это стандартная процедура перед вылетом.

«Обязательно тактильный контакт человеческой руки и металла. От металла берем холод, передаем ему человеческое тепло. Здороваемся. Я обычно так говорю: „Здравствуй, железо“», - рассказал полковник Золотько.

Также перед полетом летчики лично проводят внешний осмотр машины: изучают люки и капоты, проверяют шасси и давление в пневматике, досматривают планер на предмет повреждения обшивки, и многое другое.

Золотько показал журналисту свою «эмочку» - так пилоты называют самолет Ил-76М, одну из первых модификаций в этом классе.

«Самолет достаточно возрастной, но очень надежный. Все его оснащение, приборы, оборудование позволяют достаточно точно выполнять все задачи, которые на него возложены, в том числе и боевые», - отметил полковник.

Благородная работа инструктора Небо для летчика начинается с курсантской подготовки. Чтобы сесть за штурвал сложно управляемого современного самолета Ил, специалисты проходят сложную боевую подготовку.

Полковник Иван Золотько рассказал Марии Михейчик, что вырос в курсантской среде, его отец был летчиком-инструктором. Потом он сам был курсантом, а сейчас учит летать молодых летчиков.

«Летаем инструкторами. Это очень благородная такая работа. Учить других летать, учить тому, что знаешь сам, передавать свой опыт. Очень интересно, особенно когда у них получается схватывать на лету. <…> Классная работа, когда лепишь своими руками из человека, делаешь из него профессионала. Готовим себе смену», - поделился Золотько.

Один из летчиков поведал журналисту, как он попал в полк, где все было непривычно и ново.

«Большая территория, люди, которые не ходят за тобой, как няньки, как в училище, а живут своей жизнью, но в то же время готовы тебе помочь в твоем становлении. Чувствуешь себя самостоятельной единицей, уже по-настоящему взрослым человеком», - отметил собеседник Михейчик.

Чтобы стать профессионалом, нужно воспитывать способность адекватно реагировать на стресс-факторы полета. Для тренировки сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной систем используют особый подход - современный летчик должен обладать высоким уровнем функциональной готовности организма.

Мотивированные курсанты Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в беседе с корреспондентом 360.ru отметил, что курсанты - это срез поколения. В последние годы молодежь приходит достаточно мотивированная, подчеркнул военный.

«Армия - зеркало государства. <…> Наверное, какое-то выздоровление происходит климата морального в государстве, в стране», - заявил генерал-лейтенант.

Беседовавший с журналистом летчик отметил, что на летной практике в училище пилотировал самолеты, но они были гораздо проще боевого Ил-76.

«Здесь уже совершенно другая техника. И первое впечатление от того, как занимаешь рабочее место, чувствуешь эту величественность, великое достижение инженерных умов. И чувствуешь невероятное удовольствие от пилотирования, от самого нахождения в кабине самолета», - поделился собеседник Михейчик.

«Птенчик готов взмыть в небо» Одним из основных видов подготовки пилотов является занятие на тренажере. Журналист 360.ru на себе испытала атмосферу реального полета. В кабине тренажера создаются условия, идентичные реальным, чтобы задействовать все органы чувств. Летчики выполняют маневры, пилотажные фигуры. За окном кабины тоже все по-настоящему: взлетная полоса, горизонт, небо и различные погодные условия.

Женщины в авиации Инженерией в военно-транспортной авиации занимаются не только мужчины. Подполковник Светлана Мозжегорова рассказала свой путь в ВТА. После института в 1979 году с квалификацией инженер-математик она пришла работать программистом в вычислительный центр штаба. А в 1982 году ее призвали в армию. Светлана Васильевна отметила, что с армией у нее особые отношения - она выросла в окружении военных, и мужа выбрала из военной среды.

«Для меня это было свято всегда!» - подчеркнула подполковник.

В 1998 году Мозжегорову перевели в отдел боевой подготовки военно-транспортной авиации.

«В моем понятии, это самый сильный, интересный отдел, группа планирования и контроля боевой подготовки», - отметила собеседница Михейчик.

Подполковник напомнила о знаковых событиях в мировой истории, когда российским летчикам приходилось экстренно подниматься на крыло. Например, землетрясение в Индонезии - российские самолеты вылетели на помощь 1 января, несмотря на новогодние праздники.

«Столько было событий, ведь они были постоянные, эти события. И, в общем-то, расслабляться было нельзя», - поделилась Мозжегорова.

Экстремальные полеты в Арктику Российская авиация работает и в Арктике. Пилоты ВТА России единственные в мире выполняют выброску грузов парашютным способом с малых высот в сверхвысоких арктических широтах. Пилот изменяет угол тангажа, нос самолет за несколько секунд до выброски резко задирается вверх и груз под собственным весом выкатывается из отсека.

Летчик с опытом полетов на Северный полюс рассказал особенности таких заданий. По его словам, крайняя заправка происходит на полярной станции Мыс Баранова, далее - посадка на льдину.

«Северный полюс - это льдина. Выбирается льдина условная. Молодая льдина ищется. Прилетают туда ледовые разведчики, находят эту льдину. Далее сбрасывают трактора, разравнивают полосу. Трактористов тоже сбрасывают в тандеме с парашютистами», - поделился летчик.

Когда льдина готова, можно сажать самолет. Но льдины периодически лопаются, и приходится работать на коротких ВПП.

Еще одна особенность Северного полюса - нестабильная работа компаса. Поэтому в Арктике штурман - царь и бог, он прокладывает маршруты и проводит расчеты. Все полеты в Арктике можно считать экстремальными.

Но и это еще не все сложности, отметил летчик. На Северном полюсе «все белое, земля сливается с небом».

«Нет этой линии естественного горизонта, ее не видно. И очень часто меняется погода. Ты приходишь на аэродром, ну, увидел льдину, увидел полосу, начинаешь строить заход, разворачиваешься, полосы уже нет. Затянуло. Каждые 15 минут меняется погода», - рассказал летчик.

Специфика ВТА «Военно-транспортная авиация - это длинная рука нашего правительства, нашего президента, для выполнения всех тех задач, стратегических задач, которые ставятся перед вооруженными силами Российской Федерации», - отметил генерал-майор Владимир Рыбкин.

Специфика военно-транспортной авиации заключается в том, что российские экипажи выполняют задачи не только на территории России и территории бывших стран Советского Союза, но и далеко-далеко за пределами нашей Родины, в любых регионах и точках мира, заключил Рыбкин.

Авиация Военные Самолеты Россия Работа Армия

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