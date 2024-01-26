26 января 2024, 06:32

Российские инженеры создали самый быстрый в зоне СВО дрон-конвертоплан

РИА «Новости»
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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать скорость до 200 километров в час. Он почти в 2,5 раза быстрее используемых в зоне спецоперации беспилотников, сообщил РИА «Новости» гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман.

«Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей - он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», - сказал он.

Беспилотник сконструировали таким образом, чтобы он взлетал, как квадрокоптер, а разгонялся и продолжал лететь, как самолет - на крыльях, по законам аэродинамики. Это позволило сэкономить до 70% энергии.

Алексей Герман заявил, что использованные в зоне СВО дроны вертикального взлета разгонялись не более чем до 85 километров в час. Они неповоротливые и медлительные. «Ловкий», по его словам, не только быстрее. Он способен задерживаться в воздухе в 2,5 раза дольше, чем другие дроны, и обслуживаться только одним оператором.

Национальная технологическая инициатива представила беспилотник «Бегалет-Мираж». Он способен подниматься на высоту до восьми километров.

Беспилотники Россия Оружие Импортозамещение
25 января 2024, 17:57
«Купола безопасности» предложили создать над российскими стратегическими объектами
РИА «Новости»
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Первый заместитель главы фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать «купола безопасности» над важными промышленными предприятиями и стратегическими объектами в России для их защиты от атак беспилотников. Обращение депутата к председателю правительства Михаилу Мишустину появилось в распоряжении РИА «Новости».

Гусев напомнил, что уже предлагал защитить таким куполом Москву, и сейчас его уже создали. Кроме того, подобные купола разработали и для защиты некоторых объектов в приграничной зоне, добавил руководитель фракции СРЗП. Он указал, что затраты на их создание гораздо меньше, чем потенциальный ущерб от теракта.

Дмитрий Гусев сообщил, что готовит поправки в законодательство, которые сделают наличие купола безопасности от беспилотников «обязательной нормой».

«Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», - обратился Гусев к Мишустину.

В конце 2022 года защитный купол начали монтировать над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской АЭС.

Беспилотники Россия Правительство РФ Михаил Мишустин
22 января 2024, 08:41
«Сармат» не повлияет на формулу стратегического уравнения с США
Пресс-служба Минобороны
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Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство в России не поменяет формулу стратегического уравнения с США. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

«Хотел бы еще раз подтвердить, что мы продолжаем четко придерживаться закрепленных в ДСНВ количественных уровней», - сказал он.

Рябков отметил, что еще до приостановки Договора о стратегических наступательных вооружениях механизмы введения ракет соблюдались в отношении «Сарматов». Замглавы МИД подчеркнул, что российские стратегические ядерные силы - «дышащий организм». Они могут адаптироваться под новые обстоятельства.

Минобороны России занялось решением задачи по оснащению первого ракетного полка ракетным комплексом с МБР «Сармат». Министр обороны Сергей Шойгу назвал его приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. Россия стала лидером в сфере межконтинентальных ракет после выпуска комплекса.

Одним из главных достоинств российских «Сарматов» является увеличенная дальность полета. Ракеты также могут менять курс и все равно достигать изначально выбранной цели. Ранее «Сармат» назвали знаковыми для конфликта на Украине и всей мировой стабильности.

США Ракеты Россия Оружие МИД РФ
19 января 2024, 06:13
Новый учебно-тренировочный самолет Як-152 прошел госиспытания
РИА «Новости»
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Разработчики подтвердили основные летно-технические характеристики нового учебно-тренировочного самолета Як-152 для Воздушно-космических сил России. Воздушное судно успешно прошло государственные испытания, сообщило РИА «Новости».

Государственные совместные испытания Як-152 завершились в конце 2023 года в соответствии с планом. Во время проверок подтвердили основные летно-технические характеристики самолета. Представитель компании «Яковлев» заявил, что следующим этапом развития проекта станет импортозамещение некоторых систем воздушного судна.

«В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства», - сказал он.

Отечественными аналогами смогут заменить воздушный винт и другие комплектующие. ВКС России станут использовать Як-152 вместе с учебно-боевым комплексом самолета Як-130.

На Як-152 поставили немецкий двигатель. О поисках российской замены компания - разработчик публично объявила в середине прошлого года.

Авиация Истребители Самолеты Армия Импортозамещение
16 января 2024, 15:29
Российская управляемая ракета обрела популярность за рубежом
РИА «Новости»
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Отечественную управляемую ракету «Вихрь-1» впервые приобретут за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на оборонный концерн «Калашников».

Отечественную управляемую ракету «Вихрь-1» впервые приобретут за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на оборонный концерн «Калашников».

В материале не уточнили, какое именно государство заключило контракт на импорт. Однако известно, что «Вихри» передадут «дружественной стране». На подписание контракта повлияло то, что управляемая ракета успешно показала себя в зоне проведения спецоперации.

«Русские теперь намного лучше справляются с подавлением и уничтожением средств ПВО на тактической глубине. Украинским ЗРК с радиолокационным наведением опасно находиться у линии фронта, тем более долго», - отметил израильский аналитик Гай Плопский.

Как напомнила «Газета.ru» , недавно в концерне сообщали об успехах Ижевского механического завода. Предприятие в два раза больше начало производить комплектующие для неуправляемых авиаракет С-13, тем самым обеспечило своевременное выполнение гособоронзаказа.

Издание Daily Express ранее заявило, что улучшенные российские ударные беспилотники «Куб» способны изменить ход спецоперации на Украине. Эти дроны, по мнению авторов материала, помогут бойцам ВС России прорвать оборону ВСУ.

Ракеты Заводы

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