Российские FPV-дроны научат залетать в дома

«Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий», - сказал он.

По словам Кузякина, FPV-дрон представляет собой маневренный легкий аппарат, который при необходимости сможет залететь в дом «через дырку», не потеряв связь с пилотом. В перспективе это поможет избежать сноса домов в ходе боевых действий.

Ранее в ЦКБР отметили, что новый FPV-дрон «Джокер-10» отправили в зону спецоперации. Беспилотник управляется дистанционно. Он уже успешно проявил себя в действии, заставив сдаться в плен роту ВСУ.