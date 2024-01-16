16 января 2024, 15:29

Российская управляемая ракета обрела популярность за рубежом

РИА «Новости»
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Отечественную управляемую ракету «Вихрь-1» впервые приобретут за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на оборонный концерн «Калашников».

Отечественную управляемую ракету «Вихрь-1» впервые приобретут за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на оборонный концерн «Калашников».

В материале не уточнили, какое именно государство заключило контракт на импорт. Однако известно, что «Вихри» передадут «дружественной стране». На подписание контракта повлияло то, что управляемая ракета успешно показала себя в зоне проведения спецоперации.

«Русские теперь намного лучше справляются с подавлением и уничтожением средств ПВО на тактической глубине. Украинским ЗРК с радиолокационным наведением опасно находиться у линии фронта, тем более долго», - отметил израильский аналитик Гай Плопский.

Как напомнила «Газета.ru» , недавно в концерне сообщали об успехах Ижевского механического завода. Предприятие в два раза больше начало производить комплектующие для неуправляемых авиаракет С-13, тем самым обеспечило своевременное выполнение гособоронзаказа.

Издание Daily Express ранее заявило, что улучшенные российские ударные беспилотники «Куб» способны изменить ход спецоперации на Украине. Эти дроны, по мнению авторов материала, помогут бойцам ВС России прорвать оборону ВСУ.

Ракеты Заводы
15 января 2024, 13:08
Кремль не подтвердил потерю двух самолетов в Азовском море
РИА «Новости»
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Украинские издания сообщили о потере Вооруженными силами России двух военных самолетов в Азовском море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию и переадресовал вопросы военным, сообщила «Газета.ru».

«Информации нет. Эта тема, которая касается хода спецоперации, поэтому рекомендую обращаться в Минобороны России», - сказал он.

Ведомство не комментировало информацию украинских журналистов о том, что над Азовским морем повредили Ил-22М и сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. СМИ ссылались на источники в Минобороны Украины.

Российские войска с начала спецоперации уничтожили почти 570 самолетов, 265 вертолетов и свыше 10,6 тысячи украинских беспилотников. Они атаковали объекты военно-промышленного комплекса Украины и впервые уничтожили авиационные управляемые ракеты MALD.

Истребители Дмитрий Песков Самолеты
15 января 2024, 12:40
Лидера уральских десантников обвинили в коррупции и признали негодным к службе в армии
РИА «Новости»
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В Свердловской области возобновили уголовное дело о крупной взятке, фигурантом которого стал председатель регионального отделения Союза десантников России и участник спецоперации на Украине Евгений Тетерин. Комиссия признала его негодным к военной службе, сообщил Ura.ru адвокат Дмитрий Бушухин.

Тетерин служил в штурмовой группе. Получив ранение, он вернулся на малую родину и начал проходить курс реабилитации. Адвокат заявил, что военнослужащего признали негодным к службе.

«Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», - сказал он.

Бушухин предупредил, что его подзащитный не станет скрываться от правосудия. Дело о взятке возбудили в 2021 году. По версии следствия, за игнорирование нарушений при разработке карьера сотруднику Федеральной налоговой службы передали 13 миллионов рублей.

Тетерина посадили в СИЗО, но затем перевели под домашний арест. В 2022 году он ушел на СВО, и уголовный процесс приостановили. В январе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга возобновил рассмотрение.

В зоне СВО под Луганском погиб Павел Шувалов, известный как тулунский маньяк. Его приговорили к 24 годам тюрьмы.

Уголовное дело Коррупция Военные Екатеринбург Армия
12 января 2024, 12:37
Открытие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Абхазии запланировали на 2024 год
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Работа пункта постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России в Абхазии может начаться уже в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщил секретарь абхазского Совета безопасности Сергей Шамба.

Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться объект, пока не идут. На данном этапе запустили проектировку пункта.

«Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно», - отметил Шамба.

По его словам, возведение пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает духу соглашения о стратегическом партнерстве и союзничестве. Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и они выполняются.

«С 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Абхазия в 2023 году стала одним из самых желанных направлений для путешествий среди россиян. Ее посетили 8% туристов из РФ.

Абхазия Корабли Россия
11 января 2024, 19:32
«Цифры говорят сами за себя». Медведев раскрыл число новых контрактников и добровольцев в 2023 году
РИА «Новости»
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Более 500 тысяч бойцов удалось привлечь к службе в интересах объединенной группировки войск России за 2023 год, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео с совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками он разместил во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что задачи по укомплектованию армии, поставленные президентом Владимиром Путиным на год, оказались выполненными в полном объеме.

Зампред Совбеза отметил, что среди 500 тысяч заступивших на службу бойцов 420 тысяч подписали контракты с ВС России, еще 80 тысяч присоединились к группировке в качестве добровольцев.

«Цифры говорят сами за себя», - констатировал он.

Медведев подчеркнул, что большое число россиян, отправившихся на защиту Родины, заставляет украинский режим принимать новые меры по добору военных.

Работа по набору бойцов ведется по всей России. В Балашихе в центр отбора на военную службу обратились девять тысяч человек. Перед отправкой на передовую они проходят комплексный курс основ боевой подготовки.

Дмитрий Медведев Военные Армия

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