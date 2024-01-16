Российская управляемая ракета обрела популярность за рубежом

Отечественную управляемую ракету «Вихрь-1» впервые приобретут за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на оборонный концерн «Калашников».

В материале не уточнили, какое именно государство заключило контракт на импорт. Однако известно, что «Вихри» передадут «дружественной стране». На подписание контракта повлияло то, что управляемая ракета успешно показала себя в зоне проведения спецоперации.

«Русские теперь намного лучше справляются с подавлением и уничтожением средств ПВО на тактической глубине. Украинским ЗРК с радиолокационным наведением опасно находиться у линии фронта, тем более долго», - отметил израильский аналитик Гай Плопский.

Как напомнила «Газета.ru» , недавно в концерне сообщали об успехах Ижевского механического завода. Предприятие в два раза больше начало производить комплектующие для неуправляемых авиаракет С-13, тем самым обеспечило своевременное выполнение гособоронзаказа.

Издание Daily Express ранее заявило, что улучшенные российские ударные беспилотники «Куб» способны изменить ход спецоперации на Украине. Эти дроны, по мнению авторов материала, помогут бойцам ВС России прорвать оборону ВСУ.