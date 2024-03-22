Российская подлодка поразила «Калибром» цель на расстоянии тысячи километров
В Японском море прошли военные учения. Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота поразила цель крылатой ракетой комплекса «Калибр» с расстояния более тысячи километров, сообщило Минобороны России.
Экипаж дизель-электрической подводной лодки запустил крылатую ракету «Калибр» из подводного положения. Огневая позиция условного противника находилась на берегу - на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.
Субмарина «Волхов» поразила цель в расчетное время, учения прошли успешно. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.
Прошедшие маневры входили в план боевой подготовки. Район ракетных стрельб прикрывали корабли Тихоокеанского флота, беспилотники и самолеты морской авиации.
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